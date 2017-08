Sicherheitsmaßnahmen erhöht: Beatrice Egli Konzert & La Traviata

× Erweitern Foto: C2Concerts

Pressemitteilung von C2Concerts von Mittwoch, 9. August 2017:

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen liegt es im Interesse aller Beteiligten, die Sicherheitsmaßnahmen auch für die Veranstaltungen am kommenden Freitag, den 11.08.2017 (Konzert von Beatrice Egli) und Samstag, den 12.08.2017 (10. Stuttgarter Opernsommer „La Traviata“) auf der SpardaWelt Freilichtbühne Killesberg zu erhöhen.

Sicherheit & Einlasskontrollen

Neben konsequenten Einlasskontrollen ist das Mitbringen größerer Gepäckstücke und Gegenständen wie Rucksäcken, große Taschen, Notebooks, Tablets oder ähnlichen technischen Geräte (siehe untenstehende Grafik), untersagt. Diese Gegenstände müssen am Einlass abgegeben werden.

× Erweitern Grafik: C2Concerts C2Concerts

Anfahrt & Parken

Darüber hinaus möchten wir die Besucher informieren, dass es rund um den Höhenpark Killesberg auch in diesem Jahr nur wenige Parkplätze gibt. Deswegen ist in jedem Veranstaltungsticket das Kombiticket integriert: Veranstaltungsbesucher können also mit ihrer Konzertkarte das gesamte Netz von VVS und SSB kostenfrei nutzen, um zur Veranstaltung zu gelangen. Haltestellen am Höhenpark sind Maybachstraße, Killesberg und Pragsattel.

Tickets und weitere Informationen auf www.c2concerts.de

Quelle: C2Concerts