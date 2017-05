SpardaWelt Freilichtbühne: Programm des Open Air Sommers vorgestellt

× Erweitern SpardaWelt Pressekonferenz

„Es gibt einfach nichts Schöneres, als an einem lauen Abend eines der Konzerte auf der Freilichtbühne im Höhenpark zu genießen, diesem wunderschönen Ort, der seit vielen Jahren aus der Stuttgarter Musikszene nicht mehr wegzudenken ist,“ sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft.

Helge Schneider eröffnet Open-Air-Sommer

Am Freitag, 23. Juni, eröffnet Helge Schneider den Open-Air-Sommer. Passend zum Motto seiner Tour „240 Years of Singende Herrentorte“ wird der Unterhaltungskünstler, Komiker, Kabarettist und Multiinstrumentalist sein Publikum begeistern. Der singende und erzählende Erfinder des „Katzeklos“ ist nicht nur wegen seines eigenwilligen und extravaganten Kleidungsstils ein Künstler mit dem besonderen Etwas, es ist die Vielseitigkeit und die Spontanität, die seine Bühnenauftritte zu einem besonderen Erlebnis machen.

Volkswagen Lichterfest am 8. Juli

Das Kontrastprogramm dazu gibt es nach dem Volkswagen Lichterfest, das am 8. Juli mit vielen Mitmachaktionen, einem Kunsthandwerkermarkt, Livemusik auf vier Bühnen und einem einzigartigen Feuerwerk viele Besucher in den Höhenpark Killesberg locken wird, beim zweiten Konzert auf der SpardaWelt Freilichtbühne.

Art Garfunkel am 20. Juli

Art Garfunkel lädt am Donnerstag, 20. Juli, zu seiner „Close-up“-Tour ein. Gemeinsam mit Paul Simon bildete er einst das erfolgreichste Popduo, das mit dem Album „Bridge Over Troubled Water“ Musikgeschichte geschrieben hat. Art Garfunkel liebt eher die leisen Töne, so wollen ihn seine Fans sehen und hören. Neben seinem erfolgreichsten Song „Bright Eyes“ überzeugte der Folkrocker mit weiteren Top-10 Hits wie „I Only Have Eyes for You“ oder „All I Know“.

Dieter Thomas Kuhn im Auftrag der Liebe

Nicht fehlen darf beim Open-Air-Sommer natürlich der Schlagerbarde mit der Föhnwelle. Dieter Thomas Kuhn – kurz nur DTK genannt – sorgt mit seiner Kapelle jeden Sommer für ausverkaufte Konzerte. An drei Abenden lädt er auf die SpardaWelt Freilichtbühne ein und seine Fans kommen wieder bunt gekleidet mit vielen Sommerblumen, um gemeinsam mit ihrem Dieter den deutschen Schlager hochleben zu lassen. Im „Auftrag der Liebe – Teil 2“ heißt seine Tour mit der er am Mittwoch, 26. Juli, am Freitag, 28. Juli, und zum Abschluss am Samstag, 2. September, im Höhenpark Killesberg gastiert.

Schwoba Special am 29. Juli

Eine gelungene Premiere feierte im vergangenen Jahr das „Schwoba Speschl“ unter dem Motto „Schlaflos in Stuttgart“. Der Dialekt ist hier Programm und wird von Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle, den Fuenf sowie der SWR Big Band & Fola Dada in bester Weise präsentiert. Die Mischung stimmt und sorgt am Samstag, 29. Juli, für einen kurzweiligen Abend.

Beatrice Egli kommt mit neuen Songs nach Stuttgart

Als einzige Frau erobert am Freitag, 11. August, Beatrice Egli die SpardaWelt Freilichtbühne. Mit ihrem Album „Glücksgefühle“ hat sie 2013 die deutschsprachige Musiklandschaft mit ihrer frischen, unverbrauchten und charmant-frechen Art erobert. Nun ist die Schweizerin mit neuen Songs und der Single „Federleicht“ auf Tour. Am Tag nach dem Auftritt der blonden Echo-Gewinnerin kommen die Klassikfans auf ihre Kosten.

La Traviata am 12. August

Beim 10. Stuttgarter Opern-Sommer wird am 12. August La Traviata gespielt. Als Vorlage für die Oper von Giuseppe Verdi (Musik) und Francesco Maria Piave (Libretto) diente einst der Roman „Die Kameliendame“. Die musikalische Vielfalt ist es, was den Open-Air-Sommer auszeichnet. Und das ist 2017 nicht anders. Denn nach Folk, Schlager, Dialekt und Oper kommt mit Lil Wayne ein Superstar des US-Hip-Hop nach Stuttgart.

US-Superstar Lil Wayne auf Comeback-Tour

Mehr als 100 Millionen Tonträger hat der Grammy-Gewinner verkauft und kehrt nun nach vier Jahren Live-Abstinenz in diesem Sommer auf die europäischen Bühnen zurück. Nur zwei Shows stehen in Deutschland auf dem Plan seiner Europa-Tournee. Nach seinem Auftritt in Köln gastiert Lil Wayne am Dienstag, 15. August, auf der SpardaWelt Freilichtbühne.

Wenig Parkplätze, kostenfreier Nahverkehr durch Kombi-Tickets

Problemlose Anreise mit dem KombiticketBei allen Veranstaltungen im Höhenpark Killesberg empfiehlt sich die Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Zu den Konzerten fährt zusätzlich die Sonderlinie U17 ab Degerloch über den Hauptbahnhof zum Killesberg. Die Eintrittskarten für die Konzerte und das Volkswagen Lichterfest Stuttgart sind Kombitickets, die am Veranstaltungstag als Fahrausweise für alle VVS-Verkehrsmittel zweiter Klasse gelten.

Eintrittskarten gibt es beim Easy Ticket Service unter der Telefonnummer 0711/2 55 55 55 oder im Internet

Die Konzerttermine im Überblick:

Freitag, 23. Juni 2017, 19.00 Uhr Helge Schneider„240 Years of Singende Herrentorte“

Samstag, 08. Juli 2017, 16.00 Uhr Volkswagen Lichterfest Stuttgart

Donnerstag, 20. Juli 2017, 20.00 UhrArt Garfunkel „Close-Up“

Mittwoch, 26. Juli 2017, 19.30 UhrDieter Thomas Kuhn & Band„Im Auftrag der Liebe – Teil 2“

Freitag, 28. Juli 2017, 19.30 Uhr (ausverkauft) Dieter Thomas Kuhn & Band „Im Auftrag der Liebe – Teil 2“

Samstag, 29. Juli 2017, 19.00 Uhr Schlaflos in StuttgartA Schwoba Speschl

Freitag, 11. August 2017, 19.00 UhrBeatrice Egli

Samstag, 12. August 2017, 19.00 Uhr La Traviata10. Stuttgarter Opern-Sommer

Dienstag, 15. August 2017, 20.00 Uhr Lil Wayne

Samstag, 02. September 2017, 19.30 UhrDieter Thomas Kuhn & Band „Im Auftrag der Liebe – Teil 2“