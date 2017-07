Stars beim Calwer Klostersommer in Hirsau

× Erweitern Nicolai Stotz Calwer Klostersommer Hirsau

Vom 26. Juli bis zum 6. August bilden die historischen Mauern der Klosterruine St. Peter und Paul die Kulisse des sommerlichen Festivals »Calwer Klostersommer in Hirsau«. Auf dem Programm stehen internationale Künstler und erstklassige Produktionen.

Große Namen, erstklassige Produktionen und eine außergewöhnliche Location – der »Calwer Klostersommer in Hirsau« ist zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden. In den vergangenen Jahren strömten jährlich im Durchschnitt mehr als 13.000 Zuschauer in den Teilort der Hermann-Hesse-Stadt. Der »Calwer Klostersommer« löste im Jahr 2008 das traditionsreiche Theaterfestival »Hirsauer Klosterspiele« ab, das schon geraume Zeit mit rückläufigen Zuschauerzahlen zu kämpfen hatte. Die Stadt Calw wandte sich dann für Unterstützung an die Konzertagentur concetera und dessen Geschäftsführer Jürgen Ott, um dem Festival neuen Schwung zu verleihen. Mit neuen Machern und neuem Konzept gelang es auf Anhieb, die Zügel herumzureißen und im Kloster wieder eine sommerliche Veranstaltungsreihe zu etablieren, die weit über die regionalen Grenzen hinausstrahlt.

Mit vielen Stars gespicktes Programm

Auch beim Calwer Klostersommer 2017 werden wieder internationale Top-Acts geboten sein. So wird die mit zahlreichen internationalen Musik-Awards ausgezeichnete Poplegende »Anastacia« das Festival mit einem Auftritt im Rahmen ihrer »Ultimate Collection Tour« eröffnen. Bekannt sind ihre Hits wie »I’m Outta Love« oder »Left Outside Alone«. Einen Abend später wird die elfköpfige Karlsruher Tribute-Band »Phil« um Leadsinger Jürgen Mayer das Publikum mit Hits von Genesis und Phil Collins zu begeistern wissen. Für einen weiteren Ohrenschmaus sorgt »Saltatio Mortis« mit ihrem brandneuen Programm »In Castellis«. Im Vorprogramm der Spielmänner, die 2017 nur fünf große Konzerte geben werden, spielt die Deutsch-Folk- Band »Versengold«. Mittelalter-Feeling in der passenden Umgebung ist bei diesem Auftritt garantiert. Auch die junge Schlager-ECHO-Gewinnerin von 2016 »Vanessa Mai« hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich und wird 2017 ebenfalls nur wenige Auftritte bestreiten. Beim Calwer Klostersommer möchte die 23-jährige Ex-Wolkenfrei-Sängerin aber unbedingt dabei sein. Der erste Festival-Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Deep-Purple-Gründers und Ausnahme-Rock-Gitarristen Ritchie Blackmore, der mit seiner Band »Blackmore‘s Night« Renaissance-Musik orientierte Songs mit traditionell akustischer Instrumentierung zelebrieren wird. Ein Wiedersehen gibt es mit den japanischen Trommlern von »Gocoo«, die schon 2013 und 2015 beim Klostersommer faszinierten. Aus Österreich sind mit Rainhard Fendrich und Christina Stürmer zwei weitere musikalische Schmankerl dabei. »Macho, Macho«-Fendrich hatte achte Nummer-Eins-Alben, Stürmer zählt mit viel Platin und Gold zum Who-is-Who des Pop. Die Tribute-Band »SahneMixx« ehrt den Weltklasse-Entertainer mit ihrer Show »Merci, Udo Jürgens!«, Verb-Brecher Willy Astor flunkert bei »Reim Time« und Dodokay erklärt die »Welt auf Schwäbisch«. Den krönenden Abschluss bildet »Kloster in Flammen« mit einer Diva, vier Tenören, den Frankfurter Sinfonikern und einem musiksynchronem Feuerwerk.

Calwer Klostersommer in Hirsau

Mi. 26. Juli bis So. 6. August,

Kloster Hirsau, Calw,

Fon: 01806/700 733,

www.klostersommer.de