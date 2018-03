StaRT’s Imagefilm hat einen neuen Ton!

× Erweitern Preisübergabe StaRT Yvonne Wisotzki (Projektmanagerin Tourismus) und Anja Putterstein (Projektmanagerin Social Media) mit Gewinner Steffen Rendich

Das Stadtmarketing Reutlingen geht neue Wege! Vom 29. Januar bis 28. Februar 2018 hatte StaRT in seinen Social-Media-Kanälen den Wettbewerb „Wir suchen Deine Komposition“ für den bis dato tonlosen neuen thematischen Kurzfilm „Stadtleben“ ausgeschrieben.

Jeder hatte die Möglichkeit, an dem Kurzfilm mitzuwirken, indem eine passende instrumentale Musik komponiert wurde.

Der Aufruf zeigte einen großen Erfolg. Zahlreiche Eigenkompositionen von Reutlinger Bürgern verschiedener Altersgruppen, aber auch aus den umliegenden Gemeinden wurden eingereicht. StaRT zieht eine positive Resonanz, Tanja Ulmer meint: „Wir sind von den vielen unterschiedlichen Einsendungen sowie der investierten Zeit der Teilnehmer sehr beeindruckt.“ Unter den eingesendeten Kompositionen konnte am Ende ein Gewinner gekürt werden. Steffen Rendich aus Wannweil hat die Jury der StaRT GmbH mit seiner eigens erstellten Komposition überzeugen können und nahm den Preis von 1.150 Euro in Form von Reutlinger Gutscheinen sichtlich erfreut entgegen. Den Preis überreichten Yvonne Wisotzki (Projektmanagerin Tourismus) und Anja Putterstein (Projektmanagerin Social Media) an der Skateranlage im Bürgerpark, einer der Drehorte des Imagefilms. Der vertonte Kurzfilm wird am Freitag 16. März 2018 auf den Social-Media-Kanälen der StaRT GmbH veröffentlicht.