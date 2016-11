The Cure begeistern das Publikum in der Schleyerhalle

× 1 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511.JPG www.moritz.de × 2 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-2.JPG www.moritz.de × 3 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-3.JPG www.moritz.de × 4 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-4.JPG www.moritz.de × 5 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-5.JPG www.moritz.de × 6 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-6.JPG www.moritz.de × 7 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-8.JPG www.moritz.de × 8 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-7.JPG www.moritz.de × 9 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-9.JPG www.moritz.de × 10 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-10.JPG www.moritz.de × 11 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-11.JPG www.moritz.de × 12 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-12.JPG www.moritz.de × 13 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-13.JPG www.moritz.de × 14 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-14.JPG www.moritz.de × 15 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-15.JPG www.moritz.de × 16 von 16 Erweitern Pencz-art Photography The Cure_511-16.JPG www.moritz.de Prev Next

Sechzehn Jahre lang mussten die Stuttgarter Fans seit dem letzten Konzert warten, bis The Cure am 6. November wieder live in der Schwabenmetropole zu erleben war. Entsprechend hoch war die Erwartungshaltung in der mit 12.000 Konzertgästen ausverkauften Schleyer-Halle – und die wurde nicht enttäuscht. Zu hören gab es fast drei Stunden Live-Musik und nicht weniger als 30 Songs aus beinahe jedem der insgesamt 13 Studioalben der Band – verteilt auf einen Hauptkonzertteil sowie drei Zubageblöcke, die noch einmal so lange dauerten, wie das eigentliche Konzert.

Diese etwas seltsame Konzertaufteilung ist dann wahrscheinlich auch der einzige Wermutstropfen an einem ansonsten überaus gelungenen Abend. Denn einige Zuschauer verließen bereits nach dem ersten Teil und etwas konsterniert, weil die großen Hits bis dahin fehlten, die Halle. In diesen Genuss kamen nur diejenigen, die bis zur zweiten und dritten Zugabe blieben. Denn die größten Single-Erfolge der Briten "The Lovecats", Friday On My Mind" und Boys Don't Cry" gab es erst kurz vor dem Ende der Show.

Davor zelebrierte Frontmann Robert Smith eine Zeitreise durch die inzwischen fast 40-jährige Bandgeschichte – von "A Forrest" vom zweiten Album "Seventeen Seconds" bis zu "The Hungry Ghost" vom bislang letzten Longplayer "4:13 Dream", dessen Veröffentlichung allerdings auch schon wieder acht Jahre zurückliegt. Damit widerlegen The Cure auch gleich eine landläufige Popmusik-Weisheit, die besagt, dass man ein neues Produkt braucht, um auf Tour zu gehen. Robert Smith braucht das offensichtlich nicht, um die größte Halle der Stadt zu füllen! Der exzentrische Brite hatte nach Jahren der Tour-Abstinez einfach mal wieder Lust auf Live-Konzerte und die Fans haben offensichtlich immer noch Lust auf The Cure.

Da braucht es dann weder eine aufwendige Bühnenkonstuktion – neben der Band, den Instrumenten und den Verstärkern, gab es auf der Bühne nicht viel zu sehen. Auf einer Videowand im Hintergrund flimmerten Animationen, stimmungsvolle Bilder oder teilweise verfremdete Live-Bilder der Band. Robert Smith selbst verzichte weitestgehend auf genreübliche Liebesbekundungen an die Fans, die jeweilige Konzertdestination und die Welt an sich, sondern beschränkte sich auf das Wesentliche – die Musik. Und da gab es, trotz der angejahrten Songs, dann auch einiges neu zu entdecken. Denn die teilweise neu arrangierten Songs klangen frisch, wie am ersten Tag, was die Show nicht nur zu einem Happening für Nostalgiker machte. Denn es ist müßig zu erwähnen, dass das Publikum überwiegend aus mit The Cure mitgealterten Fans bestand. In dieser Form dürfen The Cure bald wiederkommen und man darf sehr gespannt auf neue Songs sein. Holger Berg

Setlist:

Plainsong, Pictures of You, Closedown, A Night Like This, Push, In Between Days, Just Like Heaven, Last Dance, The End of the World, Lovesong, Want, Never Enough, The Hungry Ghost, Primary, Prayers for Rain, Disintegration

Encore: It Can Never Be the Same, Burn, From the Edge of the Deep Green Sea, A Forest

Encore 2: Lullaby, Fascination Street, Hot Hot Hot!!!, Wrong Number

Encore 3: The Lovecats, Let's Go to Bed, Friday I'm in Love, Boys Don't Cry, Close to Me, Why Can't I Be You?