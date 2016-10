»Wer uns will, der kriegt uns auch«

× Erweitern Acoustic Storm

Die beiden Vollblutmusiker Jürgen Sturm und Wolf Abromeit können in Tübingen kaum mehr einen Schritt auf der Straße machen, ohne dass sie angesprochen werden. Denn als Acoustic Storm gehören sie sozusagen zum musikalischen Inventar der Universitätsstadt. Jetzt feiern die beiden ihr 15-jähriges Bandjubiläum und haben noch lange nicht genug vom wilden Rockmusikerleben.

Ausgerechnet der Wunsch nach Ruhe führte zur Entstehung von Acoustic Storm. »Ich sollte auf dem Geburtstag eines Freundes ohne Verstärker spielen, um den Anruf eines unliebsamen Nachbarn bei der Polizei zu vermeiden«, sagt Jürgen Sturm amüsiert. Für die Party suchte er einen Unplugged-Bassisten als zweiten Mann und fand ihn in Kumpel Wolf Abromeit, der einsprang. Aus dem Gig wurden 15 Jahre musikalische Symbiose und mit der Ruhe rund um Tübingen war es erstmal vorbei. »Die Unplugged-Welle Ende der 90er riss auch uns damals mit und passte gut zu unserer aggressiven Lagerfeuermusik. Freunde haben uns dann gebeten, als Duo weiterzumachen und wir waren und sind damit sehr erfolgreich«, sagen Wolf Abromeit und Jürgen Sturm nicht ohne Stolz.

12.000 Songs und Eulen nach England

Inzwischen hat Acoustic Storm mehr als 12.000 Songs gespielt: »Alle sind auf der Festplatte im Gehirn gespeichert. 500 sind immer sofort abrufbar«. Das Steckenpferd der wandelnden Live-Music-Jukeboxes sind englische und amerikanische Rocksongs, aber auch deutsche Gassenhauer, französische Chansons oder italienische Lieder haben die beiden drauf. Das Kulturamt Tübingen schickte Acoustic Storm 2007 in die nordenglische Partnerstadt Durham und nach Newcastle, wo sie als Musikbotschafter in Kneipen und Clubs auftraten und an Highschools ihr Musikwissen mit Schülern teilten. »Wir fühlten uns, als würden wir Eulen nach Athen tragen. Da kommen zwei Deutsche mit englischen Rocksongs zurück auf die Insel und erzählen auch noch was dazu. Eine wertvolle Erfahrung«. Wolf und Jürgen haben aber noch lange nicht genug. Obwohl sie ihre Konzerte überwiegend rund um Tübingen spielen, sind sie derzeit auch in Franken und der Oberpfalz unterwegs. »Wir sind käuflich. Wer uns will, der kriegt uns auch«, sagen sie selbstbewusst und überzeugt von ihren Konzert-Ideen. Sie haben Themenkonzerte, die sich alle einen Abend lang um einen Musiker drehen. Zusätzlich macht Acoustic Storm auch bei der Live-Karaoke »Open Mic« und der »Live-Hitparade« das, was sie auszeichnet – sie interagieren mit ihrem Publikum und kommen auch Lieder-Wünschen gerne nach. Für beide war Rockmusik immer die Gegenwelt zur Routine des beruflichen Alltags. Jürgen war 46 Jahre lang Gymnasiallehrer und stellvertretender Schulleiter, Wolf arbeitete 43 Jahre als Krankenpfleger in der Uni-Klinik Tübingen. »Music is the Doctor. Wenn ich eine halbe Stunde spiele, zieht mich das hoch. Mir geht‘s dann besser«, stellt Abromeit fest und Sturm meint, »dass Musik den Kopf leert. Obwohl ich früher zwischen Gig und Schule oft nur fünf Stunden schlief, war ich mental erfrischt«.

Verschiedene Wege der Guten Freunde

In dem Punkt Musik als Ausgleich sind sich die schwäbischen »Rock-Opas« einig, dennoch gingen sie verschiedene Wege. Wolf musste auch aus finanziellen Gründen am Wochenende Musik machen, »um sich den Beruf leisten zu können«. Jürgen konnte »trotz Schulstress vom Gehalt ab und zu aus dem Bauch heraus leben«. Abromeit ist Witwer mit einem Sohn, Sturm zum zweiten Mal verheiratet, hat drei Kinder und fünf Enkel. Trotz ungleicher Wege verbindet die Freunde viel. Beide sind geerdete, bunte Hunde in der Studentenstadt und lieben die lebendige Szene dort: »Auf der Straße brauchen wir die Hand nicht in die Tasche stecken, weil uns ständig Leute grüßen. Auch auf Reisen werden wir öfter von Unbekannten angesprochen. Aber Fernweh haben wir keines, denn zum Glück kommt die ganze Welt ja zu uns nach Tübingen«.

www.stormproductions.de