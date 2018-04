× Erweitern Wirtschaftswunder

Lachen, tanzen und ein wenig in Nostalgie schwelgen, das ist »Schöner fremder Mann!« live mit dem Comedian Klaus Birk und der Band Wirtschaftswunder! Wirtschaftswunder ist seit vielen Jahren die Kultband für den deutschen Schlager der 1950er und 1960er Jahre. Unzählige Auftritte in Funk und Fernsehen, sowie viele internationale Konzerte führten zu einer Beliebtheit bei Jung und Alt, die ihresgleichen sucht. Und auch Kabarettist Klaus Birk ist nicht nur in Stuttgart und der Region bekannt, sondern hat durch seine zahlreichen Auftritte in Funk und Fernsehen mit Eloquenz und charmanter Beobachtungsgabe größere Bekanntheit erlangt. So besingen Wirtschaftswunder die Liebe in den 50er und 60er Jahren, während Klaus Birk sie auf den Arm nimmt und sich über deren Wandel in den letzten sechzig Jahren amüsiert.

Wirtschaftswunder mit Klaus Birk

Fr. 18. bis So. 20. Mai, 20 Uhr, Friedrichsbau Varieté, Stuttgart, friedrichsbau.de

Moritz verlost 3x2 Tickets.