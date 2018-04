NEU: HNV bietet Studienanfängern Schnuppertickets an

× Erweitern HNV Pressemitteilung

Heilbronn, 04.04.2018 – Gefördert durch das Verkehrsministerium Baden-Württemberg entwickelt der Heilbronner·Hohenloher·Haller Nahverkehr (HNV) gemeinsam mit den Städten Heilbronn und Neckarsulm ein attraktives Neubürgermarketing. Ein Umzug in eine neue Stadt ist ein großer Schritt für jeden Einzelnen wie auch für ganze Familien. Viele Gewohnheiten und Verhaltensmuster werden durch die neue Umgebung und die unterschiedliche Infrastruktur überdacht, angepasst, verändert. So auch das persönliche Mobilitätsverhalten.

Zu den Neubürgern zählen auch die Erstsemester an den Campusstandorten der Hochschule Heilbronn. Dort sind derzeit ca. 6.000 Studierende eingeschrieben. Jedes Jahr beginnen im Frühjahr ca. 800 und im Herbst nochmal bis zu 1.200 junge Menschen ein Studium.

Das HNV-Semester-Ticket

Grundsätzlich haben alle Studierenden, die an einem Campus der Hochschule Heilbronn immatrikuliert sind oder ein BA-Studium an der Dualen-Hoch-Schule-Baden-Württemberg (DHBW) am Campus Heilbronn absolvieren, die Möglichkeit auf dieses Angebot zu zugreifen. Wenn Studienort, Ausbildungsort oder Wohnort nicht im selben Tarifgebiet liegen, bieten die Nachbarverbünde KVV, VRN und VVS ergänzende Anschluß-Semestertickets an. Für Studenten, die im HNV-Land wohnen, jedoch in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg oder Stuttgart studieren, bietet der HNV das SemesterticketPLUS an. Einzige Voraussetzung für den Kauf ist die Vorlage des Semestertickets vom jeweiligen Nachbarverbund. Für derzeit 153 € steht den Studierenden damit ein halbes Jahr die Nutzung der Busse und Bahnen im HNV-Land und darüber hinaus auch im Gesamtgebiet des Kreis-Verkehrs Schwäbisch Hall offen. Umgerechnet auf den Monat sind das gerade einmal 25,50€. Unschlagbar günstig. Möglich ist dieser vergleichsweise niedrige Preis übrigens nur, weil alle

Studierenden über einen Solidarbeitrag zur Gesamtfinanzierung beitragen. Um den Studium-Einsteigern die Entscheidung pro Semester-Tickets zu erleichtern, erhalten diese das Schnupper-Angebot. Erstsemester der Hochschule Heilbronn aller Standorte und der DHBW Heilbronn haben ab sofort die Möglichkeit zwei Wochen lang rund um die Uhr Bus, Bahn und Stadtbahn zu testen, ob das Semester-Ticket zu ihrem Mobilitätsbedarf entspricht.

Der Geltungsbereich des Studi-SchnupperTickets umfasst wie beim Semester-Ticket neben dem HNV-Land auch das gesamte Verbundgebiet des KreisVerkehrs Schwäbisch Hall. Das Test-Angebot annehmen können Studiumseinsteiger ab Erhalt der Zulassung zum Studium bis zum Ende des ersten Studiumssemesters.

Die Bestellung des Studi-SchnupperTickets ist denkbar einfach: Online-Formular auf den HNV-Website ausfüllen, Bild der Zulassung hochladen, absenden und schon kann's losgehen. Bei der Wahl des Wunsch-Starttermins sollte allerdings eine Bearbeitungs-und Versandzeit von mindestens einer Woche (besser 2 Wochen) eingeplant werden. Das SchnupperTicket kommt per Post direkt nach Hause.

Der HNV organisiert und koordiniert den öffentlichen Personen-Nahverkehr in Stadt- und Landkreis Heilbronn, im Hohenlohekreis sowie darüber hinaus in die Randgebiete der benachbarten Landkreise.

Leserkontakt: Im Web unter www.h3nv.de oder in einem der HNV-KundenCenter