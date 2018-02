Abenteuer und Reisen: So bekommt der Urlaub das besondere Etwas

× Erweitern Foto: Pixabay Bully auf Abenteuerreise

Es gibt diverse Möglichkeiten zu reisen, ob man ein All-Inklusive-Hotel in der Türkei bucht, einen Campingplatz an der Ostsee genießt, sich an einem Städte-Trip durch die zauberhaften italienischen Orte erfreut oder sich in den Malediven einen Luxusurlaub gönnt.

Flugzeuge, Züge, Busse und Schiffe stehen das ganze Jahr über zur Verfügung, um begeisterte Reisende von A nach B zu bringen. Doch vielen Menschen wird der sogenannte „typische“ Urlaub zu langweilig und etwas Neues, Außergewöhnliches soll zu einem einmaligen Erlebnis werden. Wir haben fünf beste Tipps, um dem Urlaub etwas Würze und Abenteuer zu verliehen.

1. Trampen um die Wette

Ob jeder für sich oder in kleinen Teams: Versucht, einen weit entfernten Ort mithilfe des Daumens zu erreichen. Es gab Menschen, die die Strecke Berlin – Peking auf sich nahmen und keinerlei öffentliche Verkehrsmittel nutzten, jedenfalls nicht mit einem Ticket gegen Entgelt. Wie wäre es mit einer Challenge? Einigt euch auf einen spannenden, weit entfernten Ort, macht die Regeln aus (z. B. wie viel Geld man mitnehmen darf oder welche Gegenstände zulässig sind, wie es mit der Kommunikation aussieht und was der Gewinner bekommt) und schon kann die aufregende Reise losgehen. Wie wäre es, wenn man darüber einen kleinen Blog führt? Um das Wettkampfgefühl bzw. das Teamgefühl zu stärken, kann man kreative T-Shirts, bedruckte Bändchen am Handgelenk oder Buttons tragen.

2. Couchsurfing: Die Nächte auf dem fremden Sofa

Es ist eine tolle Variante zu reisen, denn sie ist für das kleine Budget geeignet, super abenteuerlich ist und man viele interessante Menschen kennenlernt. Die Szene für Couchsurfing ist einfach riesengroß und funktioniert national und international gleichermaßen prima. Auf der Internetseite kann man sich die Profile der sogenannten Hoster genau ansehen, sie anschreiben und ein paar Nachrichten wechseln bevor man sich entscheidet, dort zu übernachten. Die Philosophie des Couchsurfings lebt davon, dass man ehrliches Interesse an den Menschen hat und weniger wegen des Geldes dort schläft. In anderen Ländern ist es das Spannende, direkt in die Kultur einzutauchen, abseits der Touristen-Hotels und internationalen Restaurants, die man auch so an jeder Ecke finden würde. Es können Freundschaften fürs Leben entstehen und das Erlebnis ist einmalig.

3. Geheimer Urlaub

Diese Art Urlaub zu machen hat den besonderen Aspekt, dass man nicht weiß, wohin es geht. Eine Gruppe von Menschen, beispielsweise sechs Personen, einigen sich auf einen bestimmten Geldbetrag und ein Datum, doch nur ein Paar aus dieser Gruppe plant den kompletten Urlaub. Dabei bekommen die Teilnehmer lediglich die Anweisung, was sie so ungefähr in ihre Koffer packen sollten und ob sie einen Reisepass benötigen. Der Überraschungseffekt ist das Besondere und das Ungewisse verleiht dem Urlaub eine gewisse Würze. Man kann dieses Verfahren als eine Tradition einführen und sich mit der Planung Jahr für Jahr abwechseln.

4. Die große Schatzsuche

Ein Städteurlaub ist toll und macht viel Spaß, vor allem für kulturell interessierte Menschen gibt es in jedem Land jede Menge zu entdecken. In den Reiseführern findet man meist die großen, bekannten Sehenswürdigkeiten, am besten noch mit einer Checkliste zum Abhaken. Um tatsächlich in die Stimmung der Stadt einzutauchen, sollte man kleinere Gassen, unbekannte Läden und interessante Parkts besuchen, diese zu finden ist aber nicht immer einfach. Daher ist es eine lustige Idee, diesen Trip mit einer Schatzsuche zu verbinden. Geocaching ist ein tolles und spannendes Hobby und gleichzeitig sieht man die Stadt von einer ganz anderen Seite: Das kann kein Reiseführer.

5. Kulinarische Reise

Wie wäre es mit dem einzigen Ziel zu verreisen, sich durch die Landesküche durchzuprobieren? Dafür sollte man sich im Vorfeld am besten bei den Einheimischen erkundigen, wo man die gute klassische regionale Kost zu essen bekommt. Mit Freunden kann man im Restaurant ganz viele verschiedene Speisen bestellen und jeder probiert man von jedem Teller etwas. Viele Länderküchen haben viel mehr zu bieten als das, was man üblicherweise kennt. Zum Beispiel kann man in Italien viel Spannendes entdecken und die Küche unterscheidet sich massiv je nach Ort. SO kann man in Sizilien ganz andere Köstlichkeiten probieren, als in der Toscana.