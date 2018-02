Alkohol und Nikotin: Im Auslandsurlaub Auflagen beachten

× Erweitern Foto: Pixabay Cocktail

Am Anfang des Jahres fangen die Menschen an, ihren Urlaub zu planen. Je nach Reiseziel gibt es diverse Auflagen, die sich teilweise deutlich von der deutschen Gesetzgebung unterscheiden.

Es betrifft das Alter, den Konsum, den Erwerb und die Einfuhr der Genussmittel. Die beliebtesten Genussmittel der Deutschen sind Alkohol und Zigaretten: Doch was darf man in den Urlaub nehmen, dort kaufen und von welchen Genussmitteln sollte man tendenziell absehen, wenn man keine hohe Geldstrafe zahlen möchte?

Alkohol: Teures Vergnügen in manchen Ländern

Die Deutschen trinken sehr gern, ob Bier, Sekt, Wein oder Cocktails. In Deutschland werden alkoholische Getränke zu Spottpreisen vertrieben, in Skandinavien sieht es z. B. ganz anders aus. Wenn man in Deutschland für einen Cocktail zwischen fünf und sieben Euro bezahlt (und bei sieben Euro hört man schon den einen oder anderen Menschen seufzen) wird man in Dänemark bis zu 15,- Euro für ein einfaches Glas los. Das Trinken mit den Dänen gestaltet sich auch ganz anders: Dort ist es in vielen Regionen üblich, Getränke für eine ganze Runde zu spendieren und diese auch gleich zu bezahlen. Jeder ist mal dran, wenngleich nicht alle am selben Abend bezahlen. Für sich allein ein Getränk zu ordern gehört nicht zum guten Ton.

Die Einfuhrbestimmungen sind je nach Land individuell. Wer nach Schweden reist und eigenen Alkohol mitbringen möchte, wird meist keine Probleme bekommen. Der Einfuhr von alkoholischen Getränken ist für EU-Bürger kein Problem, solange es für den eigenen Gebrauch bestimmt ist. Kompliziert wird es in zwei Fällen: Nicht EU-Bürger haben ganz andere Bestimmungen und dürfen nur eine sehr begrenzte Menge Spirituosen einführen, das gilt auch für die Bürger der Schweiz. Personen unter 20 Jahren(!) dürfen gar keinen Alkohol einführen.

Manche Länder haben andere Bestimmungen zum Alter, wenn man Alkohol erwerben und konsumieren möchte. In den USA darf man beispielsweise erst ab 21 Jahren Alkohol genießen. Das gilt auch für Bier. In Ländern wie Russland oder Ukraine wird Alkohol erst ab dem Volljährigkeitsalter ausgeschenkt.

Im Übrigen sollte man sich erkundigen, wie es mit dem Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit aussieht. In vielen Ländern ist es ausdrücklich verboten, Alkohol auf der Straße zu konsumieren. Dafür sind entweder gastronomische Betriebe oder eben das private Umfeld vorgesehen. Ebenfalls sollte man auch die Promille-Grenze beachten, in den meisten Ländern darf man überhaupt nicht unter Alkoholeinfluss fahren und die Vergehen werden teils mit hohen Geldstrafen bis Freiheitsstrafen geahndet.

Rauchen und Dampfen: Strenge Auflagen in manchen Ländern

Wer gerne dampft, sollte sich in Acht nehmen: Nicht alle Länder erlauben den Verkauf und die Einfuhr von E-Zigaretten und vor allem von nikotinhaltigen Liquids. Wer nach Norwegen reist, sollte sich gut eindecken: Dampfen darf man schon, seine Liquids muss man aber mitbringen, denn diese werden dort nicht legal verkauft. Anders sieht es in in exotischeren Ländern wie Brunei, Dubai oder Hong Kong aus: Dort sind Liquids und E-Zigaretten strengstens verboten, die Strafen fallen im dreistelligen Bereich aus.

Mit Zigaretten verhält es sich einfacher, diese dürfen in allen üblichen Reiseländern konsumiert werden. Die Preise kann man meist gut recherchieren, in osteuropäischen Ländern sind Zigaretten deutlich günstiger, so zahlt man in Polen nur 40,- statt 60,- Euro für eine Stange. In Australien wendet sich das Blatt: Bis zu vierfache Preise pro Schachtel erwarten die Raucher auf der schönen Insel. Sich aber zu Hause eindecken und mitnehmen geht ebenfalls nicht: Die Höchstgrenze für die Einfuhr von Zigaretten liegt bei 25 Stück pro Person. Eine Schachtel darf man also zollfrei mitnehmen, der Rest fällt teuer aus. Grundsätzlich sollte man sich vor der Reise erkundigen, wie das Zielland es mit den Höchstgrenzen handhabt.

In vielen europäischen Ländern gelten Rauchverbote in öffentlichen Einrichtungen und teils in gastronomischen Einrichtungen. Strafen können nach Land sehr hoch ausfallen. Ebenfalls sollte man stets dran denken, die Abfälle in Mülleimer zu entsorgen.