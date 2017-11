Allgäu Skyline Park – Besucherzuwachs im Jahr der Neuheiten

× Erweitern Allgäu Skyline Park Bad Wörishofen

Der Allgäu Skyline Park blickt auf eine erfolgreiche Saison 2017 zurück. 419.000 Gäste haben den Allgäu Skyline Park vom Saisonstart am 01. April bis zum 05. November 2017 besucht. Darüber hinaus stieg die Zahl der Jahreskartenbesitzer um rund 15%. Das stete Wachstum ist auch für die nächsten Jahre das Ziel, um Investitionen in neue Fahrgeschäfte und Events zu tätigen.

7 Neuheiten in einem Jahr

2017 verzeichnete der Allgäu Skyline Park die größte Erweiterung seit Bestehen. 7 neue Fahrgeschäfte und eine 3ha große Fläche samt bayerischem Dorf bildeten die Eckpfeiler für das Wachstum. Der Mehrwert für die Besucher – gerade auch durch neue, teils überdachte Gastronomiebereiche – war immens. So entwickelte sich die neue Parkfläche mit dem Sky Dragster, der mächtigen Wildwasserbahn und dem bayerischen Dorf schnell zu einer der belebtesten und beliebtesten Ecken im Park.

Events

Open Air Festival, großes Sommerferienprogramm, Thematisierung „Welcome to the 90ies“ von Skyline Park bei Nacht und Erweiterung des Halloween-Programms. Den Besuchern wurde so einiges geboten und das Feedback war dementsprechend positiv. Skyline Park bei Nacht wurde zum zweiten Mal mit dem Preis „Top-Event“ ausgezeichnet, die Zusammenarbeit mit den Geschwister Weisheit war uns ein Vergnügen. Das neue Horror-Maze und die Premiere einer Musical-Show, hoben das Halloween-Programm auf ein neues Grusel-Level für unsere Gäste.

Ausblick

2018 wird es laut Parkinhaber, Joachim Löwenthal, keine Preiserhöhung geben. Wurden 2017 aufgrund der immensen Erweiterung des Leistungsangebotes die Preise leicht angehoben, wird für 2018 davon abgesehen.

Eigentümer Löwenthal legt im kommenden Jahr Wert auf eine Verschönerung des bestehenden Parkbereichs, nachdem in den letzten Jahren der Freizeit- und Familienpark stetig erweitert wurde. Für die Saison 2018 wird der Park auch mit neuen Events überraschen. Insbesondere können sich jüngere Besucher auf den XXXL-TuberDay freuen, bei dem die Stars der Szene im Skyline Park mit den Gästen für eine sensationelle Show sorgen werden.

Unvergessliche Erlebnisse schenken!

Nutzen Sie unsere Weihnachtsaktion für alle Neukunden. Sichern Sie sich jetzt eine Jahreskarte für die Saison 2018 und sparen Sie 10%. Und was gibt es wertvolleres, als Erlebnisse zu verschenken.

Und so einfach geht’s zum Weihnachtsbonus: Der Gutscheincode für den Online-Shop lautet „Jahreskarte2017“. Die Aktion läuft bis zum 15. Dezember 2017. Viel Freude beim Schenken und beschenken lassen!