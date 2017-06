Bayern 3 Beachparty in der Therme Erding

× Erweitern Therme Erding

Einzigartige Live-Acts, coole DJ-Klänge und Südseefeeling nonstop! Bei der großen Bayern 3 Beachparty am Samstag, den 10. Juni 2017 und Sonntag, den 11. Juni 2017 freuen sich alle Thermengäste auf unvergessliche Attraktionen und Christina Stürmer.

Am Samstag heizt Bayern 3 DJ Tonic den Gästen auf der Showbühne am großen Außenpool so richtig ein. Vorab begrüßt die Therme Erding drei Bands, die exklusiv aus zahlreichen Bewerbungen ausgewählt wurden. Mit dabei: Woolf & the Gang, Tom Riedhammer & Band sowie die Partyband POWER, die nun in der größten Therme der Welt live performen werden!

Absolutes Highlight der Bayern 3 Beachparty ist der Auftritt von Christina Stürmer. am Sonntagabend. Die österreichische Chartstürmerin macht ihrem Namen alle Ehre und begeistert die Gäste mit ihren international bekannten Pop-Hits wie „Millionen Lichter“, „Wir leben den Moment“ und „Seite an Seite“.

Zuvor sorgen die Bayern 3 Band und DJ Michi für einmalige Stimmung im weitläufigen Außenbereich.

Ob an der Poolbar mit einem sommerlichen Cocktail, auf einer der prickelnden Sprudelliegen oder beim Sonnenbaden im Thermengarten – hier findet jeder seinen persönlichen Lieblingsplatz, um die Künstler auf der Bühne hautnah zu erleben.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ergänzt die vielfältigen Aktionen: Lassen Sie sich von einer magischen Bühnenshow in die faszinierende Welt der Zauberei entführen, entdecken Sie in der Gartenanlage den höchsten mobilen Kletterturm Deutschlands und freuen Sie sich auf spannende Poolgames im Außenpool!

Fiebern Sie außerdem der großen Verlosung einer einwöchigen FTI-Traumreise für zwei Personen in den Oman sowie eines exklusiven Thermenaufenthalts für die ganze Familie entgegen.

Auch der legendäre Luftballonweitflug-Wettbewerb powered by Air Dolomiti wird alle großen und kleinen Gäste begeistern.