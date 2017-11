Bergfestival rockt den Winter

Vom 08.12 bis 10.12 Rocken die Macher vom Taubertal-Festival das Bergfestival in Saalbach-Hinterglemm, auf zwei großen Bühnen. Mitten im Skigebiet werden die Bands am Abend den Besucher des Festivals wieder richtig einheizen.

An den zwei Abenden spielen unter anderem hochkaratige nads und CHartsürmer wie die Broilers, Wanda, Christina Stürmer und Bosse.

Bereits am Tag ist schon einiges geboten, wenn das Festivals mit den Partys auf den Almen startet. Dort werden DJ's aber auch Bands die Fans zum Tanzen bringen.

Zwischendurch ist für die Besucher auch Skifahren angesagt, um den Tag bis zum Abend zu überbrücken. Nach den Bühnen-Shows gehts dann weiter in den Clubs von Saalbach. Dort stehen unter anderem Evil Jared von The Bloodhoundgang, Jennifer Rostock oder Beauty Division auf der Bühne. Wer Feiern will, kann so bis 5 Uhr morgens Gas geben.

