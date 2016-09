Bergweihnacht im Bio-Verwöhnhotel in der Zillertal Arena

× Erweitern Schnee

Am 3. Dezember 2016 startet in Königsleiten die Skisaison. Dann öffnet auch das Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten in dem romantischen Ski- und Almdorf auf 1.600 Metern Höhe seine Pforten: Für eine Bergweihnacht mit echten Bräuchen und Traditionen.

Das kleine, persönlich geführte Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten liegt auf dem Sonnenplateau zwischen dem Zillertal und dem Salzburger Land. Die Pisten der Zillertal Arena, des größten Skigebiets im Zillertal, führen direkt bis zur Hoteltür. Bis in 2.500 Meter Höhe finden Ski- und Snowboardfahrer auf den 143 Pistenkilometern ein vielfältiges Angebot und nahezu 100 Prozent Schneesicherheit.

Skischule und Skiverleih liegen in kurzer Gehdistanz rund um das Hotel. Zum Saisonauftakt gilt im Castello die Ski-Opening-Pauschale inklusive SuperSkipass für das gesamte Zillertal und Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel ab Jenbach. Stimmungsvoll wird es beim Königsleitner Adventsingen (11.12.16) mit „Stubenmusi“, Weihnachtskeksen und Punsch im Castello Königsleiten. Ehrensache, dass der Hausherr, Christian Eder, selbst mitsingt und beim traditionellen „Anklöckln“ die Rolle des Wirts übernimmt.

Auch idyllische Weihnachtsmärkte, Krampusläufe und Pferdekutschenfahrten gehören zur Bergweihnacht in Königsleiten. Tipp: der Weihnachtsmarkt des Castello Königsleiten (26.12.16) mit regionaler Handwerkskunst und Schmankerln sowie Ponyreiten für die Kinder. Als heimelige Unterkunft für Wintermärchen in den Hohen Tauern sorgen im Castello Königsleiten 21 schöne Doppelzimmer, Junior- und Luxussuiten sowie drei bestens ausgestattete Ferienwohnungen. Der feine Wellnessbereich lockt mit verschiedenen Saunen und Dampfbädern, Massagen und Beauty-Anwendun­gen. Die Restaurants tischen Spezialitäten aus vorwiegend regionalen und biologischen Zutaten auf. Den Aperitif vorab gibt’s an der Castello Schirmbar direkt an der Piste.

Ski-Opening-Pauschale (11.–18.12.16)

Leistungen: 3 oder 7 T inkl. Wohlfühlpension, 2- oder 6-Tages-Skipass für das Zillertal, 15-Euro Massagegutschein (nur bei 7 Tagen), Rodelverleih, Garagenplätze – Preis p. P.: ab 396 Euro für 3 Tage, ab 950 Euro für 7 Tage

Weihnachten in den Bergen (25.–30.12.16)

Leistungen: 5 Tage Wohlfühlpension, 4-Tagesskipass für das gesamte ZillertalFestliches Weihnachtsessen mit Rahmenprogramm – Preis p. P.: ab 919 Euro