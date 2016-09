Christkindlnacht und Skipass geschenkt im Kinderhotel Oberjoch

× Erweitern Skinacht Kinderhotel Oberjoch

Mit gleich zwei Geschenken holt das Kinderhotel Oberjoch Urlauberfamilien im Advent raus aus dem Hochnebel der Städte, hinauf auf gesunde 1.200 Höhenmeter. Es gibt eine Nacht und den Skipass geschenkt.

Das 5-Smiley-Kinderhotel in Bad Hindelang hat es sich zum Ziel gesetzt, Familien ein rundum perfektes Urlaubsangebot zu machen. Im Übernachtungspreis sind unter anderem täglich 13 Stunden Baby- und Kinderbetreuung enthalten und ein 2.000 m2 großes Spielparadies mit Kino und Theater, Gokart-Bahn, Softplayanlage, Turnsaal, Eislauffläche und Familien-Bowlingbahn. Für Familien, die in der Vorweihnachtszeit (09.–27.12.16) fünf Übernachtungen oder mehr buchen, gibt es das alles mit einer Gratisnacht. Beim 10 Nächte-Urlaub über Weihnachten sind sogar zwei Nächte kostenlos. Bereits inklusive ist auch der Skispaß für das rundum modernisierte Skigebiet Oberjoch.

Die Pisten sind zu Fuß erreichbar, außerdem pendelt der Hotel-Shuttlebus zur nahegelegenen Talstation und zum ganz und gar stressfreien Familienskitag auf mehr als 30 Kilometern top präparierten Pisten. Unmittelbar vor dem Hotel liegt der 5.000 m2 große Outdoor-Spielpark mit Winter-Zauberwald, Kinder-Rodelbahn und Minizoo. Viele Erwachsene lassen sich vom bunt gemischten Eltern-Wochenprogramm gut unterhalten. Die gemeinsame Aufwärmrunde für Groß und Klein erfolgt in der großzügigen Panorama-Bade- und Saunalandschaft mit Hallenbad, Riesen-Whirlpool, ganzjährig beheiztem Infinity-Outdoorpool und Kinder-Erlebnisbad. Letzteres lässt mit dem Planschbereich „Ferien am Bauernhof“ und der 128 Meter langen Reifen-Wasserrutsche, Deutschlands absolutem „Spitzenreiter“ unter allen Hotelrutschen, die Wogen der Begeisterung hoch gehen.

Danach ist Entspannen und Kuscheln in den großzügig erweiterten Familienzimmern mit „En Suite-Badezimmern“, zusätzlichen Kinderbadezimmern und Privatsphäre fast wie zu Hause angesagt. Mit dem Schlemmer All Inclusive sind Gaumenfreuden in verschiedenen Restaurants und an zwei Buffets von morgens bis abends sicher. Ein paar Tage Auszeit sind im Kinderhotel Oberjoch in der Vorweihnachtszeit geradezu befreiend. Tief durchatmen und dem Weihnachtsrummel einfach den Rücken zukehren fällt in Deutschlands höchstem Bergdorf nicht nur angesichts der gesunden Höhenluft leicht.

Sparpakete im Kinderhotel Oberjoch****

09.–17.12.16, 07.–28.01.17, 11.03.–08.04.17: 7=6, verlängerbar auf 8=7 und 9=8

11.–17.12.1, 12.03. – 08.04.17: 5=4 bei Anreise sonntags, verlängerbar auf 6=5

17.–27.12.16: 10=8 – 10 Tage buchen und 8 Tage zahlen. Die Christnacht und eine weitere Nacht sind gratis.

23.–27.12.16: 4=3 – 4 Tage buchen und 3 Tage zahlen. Die Christnacht ist gratis!