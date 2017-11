Citytour-Bus legt Extra-Stopp am Messegelände ein

× Erweitern Foto: HMG Hop on Hop off Bus Heilbronn

Wo soll die Reise 2018 hingehen? Anregungen für spannende Reisen finden sich am Wochenende, 18. und 19. November, bei der ersten Reisetrends-Messe der Heilbronner Stimme in der Kreissparkasse Heilbronn. "Unter der Pyramide" präsentieren 13 Aussteller von 11 bis 17 Uhr ihre Angebote rund ums Reisen.

Wenn die Reiselust nach dem Messebesuch so richtig entfacht ist, bietet sich eine Sightseeingtour mit dem roten Citytour-Bus durch Heilbronn an.

Anlässlich der Reisemesse legt der rote Doppeldecker einen Extra-Stopp nahe dem Messegelände ein. An beiden Tagen gibt es jeweils um 10:40, um 12:40 und um 14:40 Uhr an der Haltestelle Cäcilienstraße Ost die Möglichkeit, die etwa anderthalbstündige Sightseeingtour durch Heilbronn zu starten.

Vom Startpunkt Ibis-Hotel über die Kaiserstraße und die Allee (Messe-Stopp Cäcilienstraße) fährt der Bus Richtung Trappensee und weiter vorbei am Pfühlpark. Von dort aus geht es in die Weinberge, wo am Wartbergrestaurant ein Fotostopp eingeplant ist. Auch die Genossenschaftskellerei Heilbronn – Erlenbach – Weinsberg steht als Ausstiegsmöglichkeit auf der Route. Über den Botanischen Obstgarten vorbei am Bundesgartenschaugelände geht die Fahrt zurück bis in die Innenstadt und endet dort, wo es losging.

Von der Sonderhaltestelle Cäcilienstraße ist es außerdem ein Katzensprung zur Heilbronner Harmonie, wo am Samstag und am Sonntag jeweils von 13 bis 19 Uhr das Württembergische Weingipfeltreffen stattfindet.