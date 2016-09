„Da schnallste ab“: Gratis Skipass im Kinderhotel Oberjoch

× Erweitern Wasserrutsche Die Wasserrutsche im Kinderhotel Oberjoch ist 128 Meter lang.

Skifahren ist mit der ganzen Familie normalerweise ein teurer Spaß, nicht so im Kinderhotel Oberjoch im Allgäu. Hier spart sich eine 4-köpfige Familie durch Gratis-Skipässe rund 100 Euro pro Tag – und fährt auf Pistenzauber in sonniger Höhenlage auf 1.200 Meter Höhe ab.

All-Inclusiv-Winterurlaub im Kinderhotel Oberjoch**** in Bad Hindelang ist tatsächlich ein Urlaub ohne Nebenkosten, denn das Hotel schenkt allen Familien die Bad Hindelang PLUS Card, die mit vielen Gratisleistungen punktet wie z.B. kostenfreie Tickets zum Skifahren und Rodeln für die ganze Familie. Das Angebot gilt den ganzen Winter lang, von Dezember bis April. Ein fünftägiger Urlaub für zwei Eltern und ein Kind inklusive Skipass ist deshalb in der Vorsaison um 1.456 Euro zu haben. Das Skigebiet von Deutschlands höchstem Bergdorf liegt nur 200 Meter vor der Hoteltüre, wurde rundum modernisiert, und ist mit seinen mehr als 30 Kilometer bestens präparierten Pisten, zwei Skiparks, drei neuen Sesselbahnen und Schnee-Anlagen perfekt in Form für den Familienurlaub.

Wer gerne mit leichtem Gepäck reist, kann sich die Skiausrüstung im Hotel-Shop kostenpflichtig leihen. Am weitläufigen Hotelareal liegt die Windel-Skischule, in der die Allerkleinsten unter professioneller Aufsicht Fahrt aufnehmen. Zum Ski-Übungsgelände an der Talstation der Isselerbahn pendelt der Hotel-Shuttle. Drinnen hat das Kinderhotel Oberjoch noch weit mehr zu bieten: Für den Nachwuchs gibt es ein Kinder-Erlebnisbad mit einer 128 Meter langen Reifen-Wasserrutsche und einen Planschbereich „Ferien am Bauernhof“. Die Erwachsenen lassen die Wärme der Panorama-Badelandschaft mit In- und Outdoor-Pool, Spa und Saunabereich sowie das herrliche Alpenpanorama auf sich wirken. Weiter geht der Spaß im 2.000 m² großen Indoor-Spielbereich, in dem die Kinder in altersgerechten Gruppen bei 26 ausgebildeten Pädagogen täglich 13 Stunden spielen und Spaß haben können (Babybetreuung ab dem siebten Lebenstag). Die Eltern bringen inzwischen bei Nordic Walking, Langlaufen, einer Schneeschuhtour oder einer Fackelwanderung den Kreislauf sanft in Schwung.

Sparpakete im Kinderhotel Oberjoch****

09.–17.12.16, 07.–28.01.17, 11.03.–08.04.17: 7=6, verlängerbar auf 8=7 und 9=8

11.–17.12.16, 12.03.–08.04.16: 5=4 – bei Anreise sonntags, verlängerbar auf 6=5

17.–27.12.16: 10=8 – 10 Tage buchen und 8 Tage zahlen. Die Christnacht und eine weitere Nacht sind gratis.

23.–27.12.16: 4=3 – 7 Tage buchen und 6 Tage zahlen. Die Christnacht ist gratis!

Mit der Gästekarte Bad Hindelang PLUS gibt es Ermäßigungen bei über 70 Freizeit-Partnern im Oberallgäu.