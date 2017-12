Dachsteinkönig erhält World Luxury Hotel Award

Beste Hoteleröffnung des Jahres weltweit: Beim World Luxury Hotel Award am 2. Dezember 2017 in St. Moritz konnte das Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig diese Trophäe nach Hause holen.

Das Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig****S ist das jüngste „Baby“ der erfolgreichen Hoteliersfamilie Mayer, die mit der Alpenrose****S in Lermoos und dem Kinderhotel Oberjoch****S zwei weitere 5-Smiley-Kinderhotels führt. Gerade erst hat das Luxusdomizil für Familien am Fuße des Dachsteinkamms in Gosau seinen ersten Geburtstag gefeiert und gleich alle Erwartungen übertroffen. Bei den World Luxury Hotel Awards ging der Dachsteinkönig als Nummer 1 aus 800 Nominierungen für die beste Hoteleröffnung des Jahres hervor. Das Ergebnis hat seine Gründe, zeigt sich Hoteldirektor Florian Mayer zufrieden: „Für uns im Dachsteinkönig ist Luxus vor allem wertvolle Familien-Zeit, echte Aufmerksamkeit, Zufriedenheit und Respekt. Und die Freiheit, sich im Urlaub selbst zu verwirklichen“. Inklusive sind im Dachsteinkönig 13 Stunden Kinderbetreuung (0–16 Jahre) an sieben Tage pro Woche.

Es gibt einen 2.000 m² großen Indoor-Spielbereich mit Turnhalle, Softplayanlage über zwei Stockwerke, Kino und Theater, Kart- und Bowlingbahn. Die Badelandschaft mit In- und Outdoor-Pool, Kinderbecken und 100 Meter-Reifenwasserrutsche ist perfekt zum Abtauchen und Aufwärmen. Das 1.000 m² große, exklusive SPA mit Saunen, Relax-Zonen und wohltuenden Treatments baut die Eltern rundum auf. Außerdem gibt es für die Großen einen Technogym-Fitnessraum und einen Indoor-Golfsimulator. Nur 100 Meter vom Hoteleingang entfernt startet die Hornbahn ins Skigebiet Dachstein West, Oberösterreichs größtes Skigebiet mit 51 Pistenkilometern. Die Kleinen ab 2,5 Jahren treffen sich zum Windelskikurs am Anfänger-Übungshang im Hotelgarten. Die Größeren pendeln mit Hol- und Bringservice zum Brumsiland gegenüber des Hotels. Höchste Ansprüche stellen im Dachsteinkönig die modernen, bis 49 m2 großen Familiensuiten zufrieden sowie die bis 157 m2 großen Einzel- und Doppelchalets mit eigener Sauna. Ausgezeichnet ist auch das kulinarische Angebot im Dachsteinkönig: Ein eigenes Kinderrestaurant, Live-Cooking-Stationen, eine Gourmetküche und eine umfangreiche Weinkarte sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.