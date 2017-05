Das Tal der Rhône – eine kleine Weinkunde

× Erweitern Foto: fotolia.com © Franz (#125195710) Das Tal der Rhône ist nicht nur optisch imposant, sondern birgt auch eine Vielfallt an Weinsorten mit viel Geschichte.

Das Rhônetal ist ein bedeutendes Weinanbaugebiet, und zwar schon seit langer Zeit. Vor allem die Rotweine aus dieser Region haben internationalen Bekanntheitsgrad. Die Identität der Rhône-Weine zeigt sich in vielfältigen Sorten, die von den südlichen Ebenen oder von den Nordhängen stammen.

Die Weinregion im Rhônetal und ihre Identität

Das Tal der Rhône blickt auf rund 2000 Jahre Weinkultur zurück. Als eine der wichtigsten Weinregionen Frankreichs ist dieses Gebiet besonders für seine hervorragenden Rotweine bekannt. Diese haben ihren Ursprung vorwiegend in den südlichen Lagen, wo das Klima zwischen heiß-trocken und feuchtwarm schwankt. Im Norden ist es deutlich kühler und die Hänge sind steiler, was die Bewirtschaftung schwieriger macht, sodass die Erträge geringer ausfallen.

Die Rhône selbst ist 800 Kilometer lang und fließt bei Marseille ins Mittelmeer. Von hier aus begann die Verbreitung der Weinanbaugebiete. Schon in den Zeiten der Griechen und Römer wurden Weinreben angebaut. Später trug die Kirche ihren Teil dazu bei, dass die Weinkultur vorangetrieben wurde.

Die Weine von der Rhône haben ganz unterschiedliche Merkmale, doch auf eine gute Qualität kann man immer vertrauen. Das gilt für den beliebten Côte-du-Rhône aus dem Norden ebenso wie für den Châteauneuf-du-Pape aus einer südlichen Lage.

Bedeutende Weinsorten aus dem Rhône-Gebiet

Insgesamt gibt es 21 zugelassene Rebsorten in der Region des Rhônetals. Es handelt sich um 13 rote und acht weiße Reben. Wie sich diese Weinreben verteilen, richtet sich nach der Beschaffenheit der Anbaugebiete. Hanglage und Klima spielen eine relevante Rolle dabei. In den nördlichen Bereichen sind nur wenige Reben zur Produktion von Qualitätswein zugelassen, doch im Süden können die Winzer fast alle Sorten anbauen.

Bei den Roten Reben aus dem Rhônetal handelt es sich typischerweise um die folgenden Leitsorten:

Grenache Noir von den südlichen Lagen,

Syrah aus dem nördlichen Rhône-Gebiet,

Mourvedre,

Cinsault,

Carignan.

Des Weiteren gibt es interessante Rebsorten wie Muscardin und Counoise, die jedoch weniger häufig vorkommen. Wichtige weiße Rebsorten sind:

Grenache Blanc,

Bourboulenc,

Piquepoul Blanc,

Clairette Blanche,

Marsanne,

Viognier,

Ugni Blanc.

Die Rhône-Region

Das Rhônetal präsentiert sich als eine landschaftliche Einheit, die sich einerseits ständig verändert und andererseits von einer starken Bodenständigkeit geprägt ist. Die Region erstreckt sich rund 250 km in Nord-Süd-Richtung und umfasst 250 Gemeinden. In der Mitte verläuft der Fluss, die Rhône, und strahlt eine große Ruhe aus.

Sie hat eine große geschichtliche Bedeutung. Sie verbindet die Städte und Anbaugebiete miteinander. Das Tal entstand durch die tektonischen Veränderungen zwischen den Bergen der Alpen und dem Zentralmassiv. Durch die Vulkan-Aktivitäten vor rund 300 Millionen Jahren bildete sich in den nördlichen Bereichen des Zentralmassivs Granit, während weiter im Süden Ablagerungen zu Bergketten heranwuchsen. Hierzu gehören beispielsweise der Gebirgszug Dentelles de Montmirail und der Mont Ventoux.

40 Millionen Jahre vor unserer Zeit sank der Bereich zwischen Alpen und Zentralmassiv ab, sodass eine Art Golf entstand, den das Mittelmeer füllte. Ein Sockel aus Gestein bildete sich. Als der Wasserspiegel des Mittelmeers stark absank, vertiefte sich das Tal und wurde zum Flussbett. Terrassen wurden dadurch geformt und der Boden veränderte sich durch Mischungen von Lehm und Silikatgestein. Die Verbindung von Granit, Kalkstein, Quarzsand und Ton ist noch immer ein wichtiger Aspekt für den Weinanbau, denn sie reguliert den Wasserhaushalt. Gleichzeitig sorgt der gute Boden für das besondere Aroma des Rhône-Weins.

Wie sich die Geschichte der Weinbaugebiete an der Rhône entwickelte

Rund 400 vor Christus wurden Weinreben in der Region Marseille gezogen. Weiter nach Norden breitete sich der Weinbau etwa 500 Jahre später aus. Je größer die Weinanbaugebiete an der Rhône wurden, desto stärker wurde die Konkurrenz zu der italienischen Weinkultur. Viele Spuren dieser Historie sind noch heute zu sehen. Unter anderem erinnert die Villa du Molard an diese Entwicklungsphase, ein Kelterhaus aus der Zeit der Römer.

Mit dem Weinbau entstanden und vergrößerten sich auch andere Branchen. Dabei ging es unter anderem um die Herstellung von Amphoren. In den Werkstätten wurden die Gefäße für den Transport und die Aufbewahrung des Weins gefertigt. Die Ausgrabungen aus dem Rhônetal deuten darauf hin, dass Sand, Sandstein und Ton vorkamen. Die Keramiken selbst wurden vorwiegend aus Lehmerde hergestellt.

Die Funde und die damit verbundenen Forschungsarbeiten zeigen, dass der Weinbau an der Rhône schon sehr früh eine vorrangige Bedeutung hatte. Offensichtlich wurden in dieser Region früher als in den meisten anderen französischen Weinbaugebieten Weinreben kultiviert. Das geschah anfangs noch durch die Römer. Diese zogen den Flusslauf der Rhône hinauf, begannen, die Stadt Vienne zu errichten, und befassten sich bald darauf mit dem Weinberg. Schon damals weckte der Wein aus Vienne große Begeisterung.

Die Römer pflügten den Boden, pflanzten die Reben und bauten außerdem niedrige Mauern, um die Terrassen abzustützen. Die erste Initiative zur Kommerzialisierung der Weinkultur stammt ebenfalls von den Römern. Als das römische Reich zusammenbrach, kam es allerdings auch beim Weinbau zu einer Stagnation. Auf einmal konnte man die Weine von der Rhône nur noch durch Schiffe an Städte mit Mittelmeerlage ausliefern oder in der näheren Region vertreiben.

Erst im Mittelalter kam es zu einem neuen Aufschwung des Weinanbaus und des Weinhandels.

Die Zeit der der Päpste

Die Stadt Avignon hat eine besondere Bedeutung in der historischen Entwicklung des Landes, der Geistlichkeit und der Weinkultur. Sie ist als Stadt der Päpste bekannt, denn diese fanden hier im 13. Jahrhundert ihren Wohnsitz. Mit dem beginnenden 14. Jahrhundert ließ ein Papst nach dem anderen die umliegenden Regionen mit Weinreben bepflanzen. Um Avignon, beispielsweise in Châteauneuf, entstanden immer größere Weinbaugebiete. Zur Zeit des dritten Papsts in Avignon begann man, den Papstpalast zu errichten.

In den folgenden Jahrhunderten hatte die gesamte Weinregion eine große Bedeutung. Im späten 17. Jahrhundert wurden aus diesem Grund auch die Häfen vergrößert. Unter anderem spielte der Hafen von Roquemaure eine große Rolle, denn er galt als wichtiges Logistikzentrum: Von hier aus wurden die Weine verschifft.

Schon damals gab es den Namen "Côste du Rhône", ein Vorgänger des heutigen Côte du Rhône, der sich auf einen Bezirk in Uzès bezog. Die Weine, die von hier stammten, galten als besonders edel und waren entsprechend berühmt. Um solche besonderen Tropfen zu schützen, wurde ein Erlass aufgesetzt, der Herkunft sowie Qualität sicherstellte.

Zur Namensänderung des Côte du Rhône kam es dann im 19. Jahrhundert. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich auch das betreffende Gebiet erweitert, das seitdem auch das linke Ufer der Rhône mit einschließt. In den 1930er Jahren bestätigte eine gerichtliche Entscheidung die Bekanntheit und den Qualitätsschutz dieser Bezeichnung.

Die kontrollierten Wein-Bezeichnungen

Schon immer waren die Verantwortlichen des Weinbaus an der Rhône daran interessiert, möglichst hochklassige Weine zu erzeugen. Dieses Qualitätsbewusstsein führte zur Gründung der exakten Herkunftsbestimmung und der entsprechenden Kennzeichnung französischer Weine. Ein wichtiger Verfechter dieser Herkunftsbezeichnung war Baron Le Roy, der in den 1930er Jahren in Châteauneuf du Pape als erfolgreicher Winzer tätig war. Er strebte danach, die speziellen Eigenschaften der Rhône-Gebiete und der daraus stammenden Weine anerkennen zu lassen. Das gelang ihm und seinen Mitstreitern schließlich durch die Zuerkennung der Kennzeichnung „Appellation d'Origine Contrôlée“.

Die kontrollierte Herkunftsbezeichnung war der nächste Schritt zur Qualitätssicherung. Nachdem bestimmte Kriterien zur Feststellung der Qualität definiert wurden, orientierten sich später auch die anderen AOC-Erlasse daran. Hierbei geht es um die Abgrenzung der betroffenen Anbaugebiete, um die Zusammensetzung der Rebsorten und um den Erhalt von lokalen Bräuchen. Unter anderem gehören Anbaumethoden und Weinlese dazu, doch auch Richtlinien zum Mindestalkoholgehalt sind nicht zu vernachlässigen.

Der Begriff Côtes du Rhône war bereits seit langer Zeit bekannt, doch nun gelang es Le Roy auch, eine offizielle Anerkennung dieser Bezeichnung zu erhalten. In späteren Jahren gehörte er außerdem zu den Personen, die für die Gründung der INAO (Nationales Institut für Herkunft und Qualität) verantwortlich waren. Ab 1947 war er zwanzig Jahre lang der Vorsitzende dieser Einrichtung.

Der AOC-Status in dem Weinbaugebiet der Rhône ist nach wie vor sehr wichtig. Darum streben die Winzer weiterhin danach, die Qualitätskriterien zu erfüllen und für die Zukunft zu erhalten.

Der Charakter der Rhône-Weine

Die besten Geschichten haben kein Ende, sondern werden immer weiter fortgeführt. Das gilt für heimische Wein-Highlights und auch für die vielen Weine aus dem Rhônetal. In dem Weinbaugebiet, das sich durch sechs Départements zieht, erhalten die Trauben ein hervorragendes Aroma, das später in den Weinen von der Rhône wiederzuerkennen ist. Die Energie des sonnenreichen Klimas und der Bodenbedingungen fördern den Charakter der Weine.

Natürlich liegt es auch an dem Engagement der Winzer, dass die Rhône-Weine so beliebt sind. Die Appellationen zeigen teilweise ein starkes Traditionsbewusstsein. Aus den Weinbaugebieten kommen unverwechselbare Weine mit einer unverkennbaren Persönlichkeit. Gleichzeitig achtet man in der Region auch auf die Schonung der Umwelt. Es ist also nur logisch, dass die feinen und intensiven Weine von der Rhône weltweit ihre Fans finden.