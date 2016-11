Die Pisten und den Alltag hinter sich lassen

× Erweitern Montafon

Mächtige Gletscher, zahlreiche 3.000er und Schnee bis weit ins Frühjahr hinein machen das Montafon zur perfekten Kulisse für Skitouren. Das Glücksgefühl, einen Hang erstiegen zu haben und anschließend in unverspurtem Gelände seine Signatur in den Schnee zu fahren, beeindruckt immer mehr Naturliebhaber und Sportbegeisterte.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis mehr Wintersportler das Skitourengehen für sich entdecken. Die Kombination aus verschneiten Bergen, unberührtem Pulverschnee und sportlicher Herausforderung fasziniert Naturliebhaber und Sportbegeisterte gleichermaßen. Und wer sich einmal auf dieses Abenteuer eingelassen hat, wird es immer wieder tun. Mit perfekten Voraussetzungen dafür wartet das Montafon im Winter und Frühjahr auf.

Kurse für Einsteiger

Wer das Skitourengehen unter professioneller Anleitung lernen möchte, kann sich in die Hände staatlich geprüfter Berg- und Skiführer begeben. Die Profis verraten bei Einsteigerkursen und leichten Touren ihre persönlichen Tipps und Tricks, informieren auch über die alpine Sicherheit und geben einen Einblick in die Lawinenkunde.

Passend dazu finden vom 25. bis 27. Jänner 2017 die Montafoner Ramskull Days statt. Beim Skitourenfestival in Gargellen messen sich ambitionierte und erfahrene Tourengeher auf unterschiedlichen Distanzen. Darüber hinaus gibt es ein spannendes Rahmenprogramm mit dem Madrisasprint im Ortszentrum, geführten Skitouren, Sicherheitskursen und Materialtest.

Schritt für Schritt

Mit dem nötigen Wissen im Gepäck und der entsprechenden Vorbereitung kann das Abenteuer auf eigene Faust oder in Begleitung professioneller Guides beginnen: Gestartet wird bereits in den frühen Morgenstunden. So hat man mehr Zeit und erlebt den bezaubernden Moment, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Schneekristalle glitzern lassen. Mit den Fellen auf den Skiern geht es voran. Schritt für Schritt. Im Einklang mit der Natur und dem eigenen Atem. Den Skitourengehern eröffnet sich im Montafon eine beeindruckende Naturlandschaft mit verschneiten Wäldern, von Eis bedeckten Bächen und mächtigen Schneehängen.

Abfahrten mit Suchtfaktor

Wie heißt es so schön: Das Beste kommt zum Schluss – und genau so ist es auch bei einer Skitour. Nach dem fordernden Aufstieg ist eine Stärkung angesagt: In den zahlreichen Hütten gibt es köstliche Hausmannskost. Somit steht der Abfahrt nichts mehr im Weg. Spätestens wenn die Skispitzen in den Pulverschnee eintauchen, das Adrenalin steigt und man hinter sich Spuren in den Schnee zieht, weiß man, dass sich jeder einzelne Schritt hinaus gelohnt hat und man dieses Gefühl von Freiheit noch einmal erleben will.

Einmal in die Schweiz und zurück

Das Montafon ist ein wahres Paradies für Tourengeher und bietet Routen mit Hängen aller Expositionen und Höhenlagen bis über 3.000 Meter. Eine ganz besondere Tour ist die geschichtsträchtige siebenstündige Umrundung der 2.826 Meter hohen Madrisagruppe. Die technisch leichte Madrisa Rundtour mit abwechslungsreichen Abfahrten führt auf Schmugglerpfaden von Österreich in die Schweiz und wieder zurück.

Madrisa Rundtour, täglich bei entsprechenden Schnee- und Witterungsverhältnissen

