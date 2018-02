Die schönsten Reiseziele für frisch gebackene Paare

× Erweitern Foto: Parisinfo.com (Author), CC BY-SA 4.0 (Licence) Paris

Frisch verliebt – was könnte da schöner sein als Zeit zu zweit zu verbringen? Im stressigen Alltagsleben kommt es schnell mal vor, dass die Romantik und Momente für Zweisamkeiten auf der Strecke bleiben. Umso wichtiger ist eine regelmäßige Auszeit, gerade für frisch gebackene Paare. Einfach mal die Koffer packen, gemeinsam auf Reisen gehen, das Meer, die Berge oder die Metropolen dieser Welt im Sturm erobern.

Wie kaum eine andere Stadt auf der Welt, gilt Paris, die Metropole an der Seine, als das Reiseziel Nummer eins für Verliebte. Auf Paare warten hier unvergessliche Sehenswürdigkeiten. Ein Spaziergang entlang des Seine-Ufers gehört zweifelsohne zu den romantischsten Orten in Paris. Aufgrund zahlreicher autofreier-Zonen, vor allem zwischen der Île Saint-Louis Brücke im Osten und Pont Alexandre 3 im Westen der französischen Hauptstadt, bieten sich ganz viele Möglichkeiten für einen kleinen Zwischenstopp, um einfach den Blick auf die traumhafte Kulisse der Stadt schweifen zu lassen. Paris ist geradezu prädestiniert für romantische Spaziergänge, daher bietet es sich an bei Abenddämmerung durch die historischen Gassen des Künstlerviertels Montmartre zu schlendern und die Stufen zu Sacre-Cœur zu erklimmen. Alleine der Ausblick über das romantische Lichtermeer von Paris entschädigt jeden Meter. Doch wenn man schon einmal in der Stadt der Liebe verweilt, gibt es noch so viel mehr zu entdecken wie die Champs-Élysées oder das berühmte Schloss Versailles, etwas außerhalb der Metropole gelegen. Wer neben den zahlreichen typischen französischen Bistros in der City auch einmal etwas exklusiver speisen möchte, dem empfiehlt sich ein Candle Light Dinner auf dem Eiffelturm mit Aussicht auf die im abendlichen Mondschein beleuchtete Stadt. Der Eiffelturm bietet da gleich zwei Restaurants, zum einen das 58TourEiffel und das etwas gehobenere, von Sternekoch Alain Ducasse geführte, Le Jules Verne.

Welcher Ort könnte sich besser für einen Romantik-Urlaub eignen als Verona, die Stadt mit der wohl berühmtesten Liebesgeschichte aller Zeiten. Gemeinsam auf den Spuren von Romeo und Julia zu wandern und die berühmtesten Orte von William Shakespeares tragischer Liebesgeschichte besichtigen, da kommen Frühlingsgefühle auf. Hier empfiehlt es sich vorher selbst eine Route zusammenzustellen oder sich einem Guide anzuschließen, so erfährt man viel mehr über die historischen Straßen der Altstadt, dessen Zentrum seit dem Jahre 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Das Highlight in Verona ist zweifelsohne das Haus der Capulets mit dem weltberühmten Balkon im Innenhof, auf dem Julia stand und auf ihren Romeo gewartet haben soll. Der Innenhof selbst befindet sich ein wenig versteckt inmitten von Gelaterien und kleinen Modeboutiquen. Gegen eine kleine Spende haben frisch verliebte Paare auch die Möglichkeit sich auf dem berühmten Balkon fotografieren zu lassen. Und eine uralte Legende der Stadt Verona besagt: Wer einen handgeschriebenen Liebesbrief in den rissigen Wänden des Hofs versteckt, für den geht die ewige Liebe in Erfüllung. Zum Ausklang der Reise empfiehlt sich ein Besuch der Oper „Roméo et Juliette“ im historischen Amphitheater mit dem schönen Titel „Arena di Verona“.

Tropische Früchte, weiße Sandstrände und kristallklares Wasser – das alles finden Verliebte auf den Bahamas. Wer also mit seinem Liebsten den Lärm der Großstadt entfliehen möchte, um ein paar ruhige Tage in der karibischen Sonne zu tanken, macht mit einer Reise in die Karibik nichts falsch. Direkt am Paradise Beach erwartet das weltberühmte Atlantis Resort mit seinem riesigen Wasserpark und Erlebniswelten verliebte Pärchen und Singles gleichermaßen. Auch das gemeinsame Baden mit Schweinen auf Big Major Cay ist auf den Bahamas möglich. Das Nachtleben auf den Bahamas hat besonders in der Hauptstadt Nassau mit seinen zahlreichen Bars, Clubs und Casinos natürlich ebenfalls einiges zu bieten. Ein Blick in den von PokerStars erstellten Bahamas Reiseführer verrät weitere spannende Insider-Ausflug- und Sightseeing Tipps. Und was könnte romantischer sein, als zum Abschluss gemeinsam auf dem Rücken eines Pferdes dem Sonnenuntergang entgegenzureiten.

Wenn man ehrlich ist, braucht es gar nicht so viel als frisch verliebtes Paar, um glücklich zu sein. Gar nicht so weit weg und dadurch besonders einfach umzusetzen, erscheint da ein Trip in die romantisch verschneiten Berglandschaften Österreichs. Hier reicht bereits ein kleines Apartment mit Frühstück oder man mietet sich gemeinsam mit dem Partner eine Hütte in den Bergen. Tagsüber warten die atemberaubenden Landschaften, romantische Spaziergänge im Schnee, Schneeballschlachten oder die Skipiste; die Abende verbringt man dann ganz klassisch gemeinsam auf dem Fell vor dem warmen Kamin mit einem guten Glas Rotwein.