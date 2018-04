Die schönsten Frühlingsorte in Heilbronn

× Erweitern Foto: Heilbronn Marketing Heilbronn Innenstadt Neckar Auch der Heilbronner Neckar inmitten der Käthchen- und Weinstadt wird Drehort des Fernsehfilms „Wer aufgibt, ist tot“ mit Bjarne Mädel und Katharina Marie Schubert in den Hauptrollen sein.

Mit dem Frühling kommt die Sehnsucht nach Sonne auf. Immer mehr Menschen zieht es für Unternehmungen raus ins Freie. Ein vergnüglicher und entspannter Tag unter freiem Himmel kann auch in direkter Nähe der eigenen Haustür stattfinden, wie das Beispiel Heilbronn zeigt. Es gibt viele schöne Orte, die im Frühling zur Gestaltung der freien Zeit einladen.

Dem Trappenseeschlösschen einen Besuch abstatten

Das Wahrzeichen Heilbronns befindet sich im Osten. Das schöne Schlösschen wurde im Jahr 1519 erbaut und gilt als eines der ältesten Gebäude Heilbronns. Heutzutage ist ein Auktionshaus in den Räumlichkeiten untergebracht. Ein Ausflug zum Schloss ist nicht nur dank des Renaissance-Gebäudes empfehlenswert, sondern auch wegen der unberührten Natur in der Umgebung. Die Bänke am Ufer sind perfekt dafür geeignet, um die kurze Mittagspause in der Sonne zu verbringen oder bei der Dämmung den Sonnenuntergang zu beobachten.

Kaffee trinken am Hagenbucher See

Der Weg von der Innenstadt bis zum Trappenseeschlösschen nimmt einige Minuten in Anspruch. Wer Verpflichtungen hat, findet oft nicht die Zeit, rechtzeitig zum Schloss und wieder zurück zu gelangen. Eine andere schöne Location, die näher an der Innenstadt liegt, ist der Hagenbucher See. Am Ufer befinden sich viele Sitzflächen, um die Mittagspause bei einem Kaffee to go entspannt zu genießen.

Im Wertwiesenpark spazieren gehen

Der Wertwiesenpark ist vom Hagenbucher See aus wenige Gehminuten erreicht. Der 15 Hektar große Park hat für Besucher viele Grünflächen zu bieten. Kinder können auf einem der zwei Spielplätze spielen, auch Grillabende sind problemlos möglich. Skater toben sich auf der Halfpipe aus. Es gibt sogar eine privat betriebene Minigolf-Anlage, die zu einem entspannten Golfnachmittag animiert. Auch die Natur im Park ist schön anzusehen, etwa der botanische Obstgarten oder der Wartberg. Dieser erlaubt aus einigen Metern Höhe einen hervorragenden Blick auf die Stadt. Wer auf den Berg klettert, kann oben an der frischen Luft eine wohlverdiente Pause einlegen, picknicken, die Sonne genießen und dabei gemütlich reden oder im Internet surfen.

Kletterarena in Heilbronn erleben

Besucher, die nicht nur Sport schauen und Wetten abgeben, sondern auch selbst aktiv werden wollen, finden in der Kletterarena ihr persönliches sportliches Paradies. Die Arena in Heilbronn hat eine abenteuerliche Kletterhalle, die zum Ausprobieren und Trainieren einlädt. Auf rund 1780 m² Fläche finden Kinder und Erwachsene viele herausfordernde Kletterwege vor.