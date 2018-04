Ein Tag im Südseeparadies – THERMEN & BADEWELT SINSHEIM

× 1 von 5 Erweitern Thermen und Badewelt Sinsheim × 2 von 5 Erweitern Thermen und Badewelt Sinsheim × 3 von 5 Erweitern Thermen und Badewelt Sinsheim × 4 von 5 Erweitern Thermen und Badewelt Sinsheim × 5 von 5 Erweitern Thermen und Badewelt Sinsheim Prev Next

Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Als perfektes Kurzurlaubsziel verwöhnt die THERMEN & BADEWELT SINSHEIM ganzjährig Körper, Geist und Seele – der kleine Urlaub für zwischendurch.

Mit tropischen Temperaturen, wohlig warmen, türkisblauem Wasser, fruchtigen Cocktails an der Pool­bar und mehr als 400 echten Südsee-Palmen erwartet alle Gäste ab 16 Jahren eine einzigartige Kombination aus exotischem Urlaubsfeeling und gesundem Heilbaden – ganz ohne Reisestress! Familien freuen sich immer samstags auf den Kurzurlaub im Palmenparadies.

Im Palmenparadies der Therme können Gäste bei einer Wassertemperatur von 34° C auf Sprudelliegen und in Whirlpools. Zahlreiche Liegemöglichkeiten unter Palmen laden zum Träumen und Entspannen ein. Sommerfeeling pur kommt auf, wenn an warmen Tagen das beeindruckende Panoramadach komplett geöffnet wird und das Sonnenlicht jeden Winkel der THERMEN & BADEWELT SINSHEIM durchflutet. Im großzügigen Außenbereich laden zahlreiche Liegemöglichkeiten auf Terrassen sowie im Garten zum Träumen und Entspannen ein. Die Sonne lässt sich wunderbar im schönen Außenpool oder während einer Fahrt mit dem Tretboot über den Thermensee genießen.

Wer etwas für seine Gesundheit tun möchte, wird von der wohltuenden Wirkung der Mineralbecken mit Sole, Calcium/Lithium und Selen begeistert sein. Bei Wassergymnastik, Aqua-Bodyforming oder Aqua-Dance kann jeder etwas für seine Figur tun. Mehr als 80 kostenlose Beauty- und Wellnessangebote pflegen die Haut besonders intensiv. Eine große Auswahl an Wohlfühlmassagen rundet das Angebot für Gesundheit und Schönheit ab.

Unbegrenztes Saunavergnügen für alle ab 16 Jahren verspricht die Vitaltherme & Sauna. In einer stilvollen Atmosphäre voller Komfort und Behaglichkeit erwarten Besucher acht exklusiv thematisierte Erlebnissaunen sowie ein Dampfbad. Mit der Kino-Sauna, dem Wiener Kaffeehaus oder der Koi-Sauna, die zur größten Sauna der Welt gekürt wurde, wird Saunieren zu einem unvergesslichen Erlebnis. Pure Erfrischung spenden die Calla-Blütendusche oder der einzigartige Panoramapool mit Blick auf die traumhafte Landschaft. Die türkisfarbene Sauna-Lagune mit Poolbar und Außenbereich sowie zahlreiche Liegemöglichkeiten unter Palmen bieten den perfekten Platz zum Erholen.

Jeden ersten und dritten Freitag im Monat begeistert die Thermennacht (textilfrei) alle Saunafans mit einem außergewöhnlichen Spezialprogramm. Ab 18 Uhr ist an diesem Tag auch das Palmenparadies zum textilfreien Schwimmen da.

www.badewelt-sinsheim.de

THERMEN & BADEWELT SINSHEIM

Badewelt 1

74889 Sinsheim

info@badewelt-sinsheim.de