Erholung am See

Erholung am Hollenbacher See – das ist nicht nur einfach so dahingesagt. Neben den Campern kommen auch Tagesausflügler auf dem familienfreundlichen Campingplatz auf ihre Kosten und können sich auf der 15 Hektar großen Anlage bestens erholen. Neben dem beliebten Biergarten am See mit 160 Sitzplätzen können Kinder nach Herzenslust auf dem Abenteuerspielplatz toben. In diesem Jahr kam zum Tretboot mit Wasserrutsche im Ferrari-Look ein weiteres im Delphin-Look dazu. Fünf Campingfässer, die zum Übernachten einladen, und eine Badeinsel, die jede Menge Spaß verspricht, runden das Angebot ab.

Außerdem ist der See dank kostenloser Parkmöglichkeiten und seiner schönen Lage ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen. Anschließend kann man sich in der Gartenwirtschaft bei einem guten Essen oder Kaffee und Kuchen stärken. bd

Mönchswald 1, 74673 Mulfingen-Hollenbach, Fon: 07938/7272 www.waldcamping-hollenbacher-see.de