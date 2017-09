× Erweitern Europapark Winterhighlights

Diesen Winter gibt es in Deutschlands größtem Freizeitpark wieder jede Menge zu entdecken. Im November 2017 kann man beim Finale der Deutschen Skatboard Meisterschaft mitfiebern. Ein weiteres Highlight ist die Deutschlandpremiere von „Weihnachten mit Stefan Mross“. Wer den Start ins neue Jahr einmal anders erleben möchte, feiert Silvester im Europa-Park.

Finale der Deutschen Skateboard Meisterschaft

03. - 05. November 2017

Spektakuläre Moves und atemberaubende Action bieten die besten Skateboarder der Nation beim Kampf um die Deutsche Skateboard Meisterschaft im Europa-Park.

Wohlfühlwochen

05. - 24. November 2017 und 07. Januar - 23. März 2018

Pure Wohlfühlmomente in den Europa-Park Hotels mit Wellness und Kulinarik. Wenn der Europa-Park zwischen der Winter- und Sommersaison geschlossen ist, werden Entspannung und Wohlfühlen groß geschrieben.

Vortragsreihe „Neue Perspektiven“

06. November

Im Rahmen der ehrenamtlichen Vortragsreihe „Neue Perspektiven“ begrüßt Marianne Mack wieder eine spannende Persönlichkeit. Isabelle Müller wird eine Lesung zu „Loan - Aus dem Leben eines Phönix“ halten mit anschließender Vorstellung der LOAN Stiftung.

Après-Ski-Party

10. - 24. November 2017

Coole Beats und Partykracher bei der Après-Ski-Party in der ERDINGER Urweisse Hütt'n. Ausgelassene Party-Stimmung in Ski-Hütten-Atmosphäre mit deftigen Schmankerln und klassischen Après-Ski-Hits! Im Portugiesischen Themenbereich mitten im Park und umgeben von spektakulären Achterbahnen feiern die Besucher freitags und samstags ab 19.30 Uhr in der ERDINGER Urweisse Hütt‘n eine grandiose Hüttengaudi. Buchen Sie unser spezielles Übernachtungsangebot und lassen Sie den Abend mit einer traumhaften Übernachtung inkl. (Kater-)Frühstück in den Europa-Park Hotels ausklingen.

Closing-Küchenparty Bell Rock & Colosseo

11. November 2017

Die Küchenchefs Thomas Röttele und Holger Strütt verbinden italienische und neuenglische Geschmackserlebnisse zu einem kulinarischen Streifzug der Extraklasse. Außerdem können Sie die prominenten Gast-Spitzenköche Mike Süsser, Brian Bojsen und Luis Baena im Bell Rock im Restaurant Captain's Finest, sowie im Restaurant Harborside und im Colosseo im Restaurant Medici und Antica Roma im Einsatz erleben.

Dinner-Show „Cirque d’Europe”

17. November 2017 - 04. Februar 2018

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Klasse und Rasse: Im legendären Teatro dell’Arte des Europa-Park erwarten Sie Akrobatik, Comedy, Tanz und mitreißende Melodien in einer großen Dinner-Show – festlich begleitet von einem eigens kreierten 4-Gänge-Menü des 2-Sterne-Kochs Peter Hagen-Wiest aus dem „Ammolite – The Lighthouse Restaurant“. Erleben Sie einen unvergesslichen Abend von vollendeter Magie und kulinarischer Raffinesse!

Wintersaison

25. November 2017 - 07. Januar 2018

Wenn Schneeflocken durch die Luft fliegen, feiner Plätzchenduft in die Nase steigt und die Lichterketten den Weg durch den Europa-Park weisen, dann ist in Deutschlands größtem Freizeitpark die Winterzeit da. Viele atemberaubende Attraktionen, ein altertümlicher Christkindlmarkt und ein hochkarätiges Showprogramm verzaubern die Gäste.

Dinner & Movie

26. November 2017 - 07. Januar 2018

Sie nehmen Platz im zauberhaften Bistro "La Cigale“ und genießen ein auf den Kinofilm abgestimmtes 3-Gänge-Menü inklusive korrespondierender

Getränke. Ein buntes Showprogramm begleitet Sie durch den Abend. Und im Anschluss erleben Sie im "Magic Cinema 4D" unseren Blockbuster.

Weihnachten mit Stefan Mross

07. Dezember 2017

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross lädt ein, mit ihm die Weihnachtszeit zu feiern. Die Gäste erwartet ein stimmungsvolles Konzert mit viel Zeit zum Träumen, Schunkeln und Abschalten. Mit dabei sind neben Gastgeber Stefan Mross, die exklusiven Stars der Schlager- und Volksmusikszene: Oesch's die Dritten, Geri der Klostertaler, Liana und Jonathan Zelter.

Nachtglühen/Modellballons

16. Dezember 2017

Lassen Sie sich bei einem heißen Glühwein am Lagerfeuer von diesem atemberaubenden Lichterspiel begeistern und in eine romantische Winterwelt entführen.

Krippenspiel-Tag

17. Dezember 2017

Schülergruppen erzählen im 4-Sterne Superior Hotel Santa Isabel in liebevoll gestalteten Interpretationen die Geschichte Jesu.

Golden Harps

27. Dezember 2017

Auch in diesem Jahr findet das traditionelle Benefizkonzert der Golden Harps im Europa-Park statt. Der beeindruckende Chor mit Band präsentiert einen Mix aus traditionellen und modernen Gospelstücken und lässt so das Jahr ausklingen.

Große Silvesterparty

31. Dezember 2017

Zum krönenden Abschluss des Jahres veranstaltet der Europa-Park eine rauschende Silvesterparty mit einem opulenten Feuerwerk. In vielen traumhaften Locations, mit begeisternder Atmosphäre und kulinarischen Highlights können die Gäste entspannt ins neue Jahr starten.

Ladies Only Festival

09. - 12. Februar 2018

Als erstes Festival in Europa kombiniert das Ladies Only Festival Elemente aus den Bereichen Fitness, Tanz, Gesundheit, Beauty und Wellness zu einem abgestimmten Paket exklusiv für Frauen. Die Teilnehmerinnen können aus über 200 Workshops und Seminaren an vier Tagen ihr ganz persönliches Programm zusammenstellen. Showacts und Partys sowie ein Marktplatz bieten den Rahmen für ein paar „männerfreie“ Tage.

Euro Dance Festival

13. - 18. Februar 2018

Erleben Sie Tanzen in seiner Vielfalt! An sechs Tagen unterrichten die besten Tänzer und Trainer der Welt über 600 Workshops in den unterschiedlichsten Tanzstilen – von Standard und Latein über West Coast Swing und Salsa bis hin zu Tango Argentino und vielen mehr.

Miss Germany Wahl

24. Februar 2018

Auch in diesem Jahr treten rund 20 attraktive junge Damen zur offiziellen Wahl der Miss Germany an. Doch nur eine kann am Ende Miss Germany 2018 werden!

St. Patrick’s Day

17. März 2018

„Die grüne Party“ zum irischen Nationalfeiertag! Lassen Sie sich auf die irische Tradition ein. Das Shamrock, als inoffizielles irisches Nationalsymbol, ist ebenso vertreten, wie ein frisches Guinness und Köstlichkeiten von der „grünen Insel“.

Radio Regenbogen Award

23.März 2018

Ausgelassene Stimmung beim Radio Regenbogen Award 2018 am 23. März im Europa-Park. Bis in die frühen Morgenstunden wird bei der glanzvollen Medienpreisverleihung mit 1.600 Gästen sowie nationalen und internationalen Stars in der neuen Europa-Park Arena gefeiert.