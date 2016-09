Exklusiver Familienwinter mit „All Inclusive“ im Allgäu

× Erweitern All Inclusive Buffet im Kinderhotel Oberjoch

Familienzimmer mit getrennten Kinderschlafzimmern und -bädern, eine große Bade- und Saunalandschaft, Schlemmer All Inclusive, Skifahren und Rodeln gratis sowie 13 Stunden Kinderbetreuung täglich: Ein Urlaub im Kinderhotel Oberjoch ist nicht ohne – aber ohne Nebenkosten.

Mit 5 Smileys, 100 Prozent Weiterempfehlungen auf HolidayCheck und dem „Travellers' Choice Award 2016“ auf TripAdvisor reiht sich das Kinderhotel Oberjoch**** in Bad Hindelang unter die besten Familienhotels Deutschlands. 7.000 m2 Spielbereiche drinnen und draußen sowie täglich 13 Stunden Baby- und Kinderbetreuung an sieben Tagen pro Woche zählen zu den großen Pluspunkten. Drinnen stehen Kino, Softplayanlage, Turnhalle und ein Theater mit täglichen Shows zur Wahl, außerdem gibt es eine Gokartbahn, eine ganzjährige Indoor-Eislauffläche und eine Familien-Bowlingbahn. Nach draußen locken ein Outdoor-Spielpark, ein Winter-Zauberwald, eine Rodelbahn und ein Minizoo – mit Esel, Ponys, Alpakas, Zwergziegen und Hasen.

Das Kinder-Erlebnisbad mit dem Planschbereich „Ferien auf dem Bauernhof“ und Deutschlands längster Hotel-Wasserrutsche (128 Meter!) ist der Hot-Spot. Den großen Genießern steht die Panorama-Bade- und Saunalandschaft offen, mit vier Saunen, Dampfbad, Fernsicht-Ruheraum, In- und Outdoor-Pool sowie Riesen-Whirlpool. Inspirationen für zu Hause liefert das Eltern-Wochenprogramm mit Schmink-, Trommel- oder Aqua-Zumba-Workshops, Barista Kaffeekultur und Weindegustationen. Den flexiblen Essensgewohnheiten und -zeiten der Kinder trägt das Schlemmer All Inclusive Rechnung: mit Frühstück, Mittagsbüffet, Nachmittags-Kuchenjause, täglich wechselnden Themenbüffets am Abend und alkoholfreien Getränken.

Zu den vielen All-Inclusive-Leistungen und Outdoor-Aktivitäten trägt auch die Gästekarte Bad Hindelang PLUS bei. Mit ihr ist beispielsweise der Skipass für das familienfreundliche Skigebiet für die ganze Familie gratis. Das erspart dem Urlaubsbudget einer vierköpfigen Familie täglich rund 100 Euro.

Sparpakete im Kinderhotel Oberjoch****

09.–17.12.16, 07.–28.01.17, 11.03.–08.04.17: 7=6, verlängerbar auf 8=7 und 9=8

11.–17.12.16, 12.03.–08.04.16: 5=4 – bei Anreise sonntags, verlängerbar auf 6=5

17.–27.12.16: 10=8 – 10 Tage buchen und 8 Tage zahlen. Die Christnacht und eine weitere Nacht sind gratis.

23.–27.12.16: 4=3 – 4 Tage buchen und 3 Tage zahlen. Die Christnacht ist gratis!

Mit der Gästekarte Bad Hindelang PLUS gibt es Ermäßigungen bei über 70 Freizeit-Partnern im Oberallgäu.