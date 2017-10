× Erweitern Halloween im Allgäu Skyline Park

Ein Pärchen möchte in den Skyline Park gehen, welcher leider geschlossen hat. Doch plötzlich stehen die beiden mitten im „Shadow Park“, wo sie von den Schattengestalten in deren Welt entführt. Vom 28.10. bis 1.11. gruselt es sich im Skyline Park.

Was sich anhört, wie der Ausschnitt aus einem Horrorfilm, ist tatsächlich der Beginn des neuen Halloween-Musicals. Im „Theater of blood“ erwartet unsere Gäste ein Grusel-Spektakel für die ganze Familie. Das „Joy of Voice“ Show-Ensemble aus dem Allgäu arrangierte die Bühnenshow eigens für den Allgäu Skyline Park. Für das „Grusical im Schattenreich“, verwandelt sich das Ensemble in mystische und schrille Charaktere und kreiert eine spritzig, gruselige Show mit viel Humor. Eine Mischung aus bekannten Musicals und Filmen wie dem Tanz der Vampire, der Addams Family oder dem Phantom der Oper sowie eigenen Kreationen wird dem Publikum noch lange im Gedächtnis bleiben.

Die ganz Unerschrockenen können sich in die Abgründe eines Gen-Labors verirren: Seitdem Lorenz Eisenberg der Doktortitel aufgrund von unethischen Verhaltens aberkannt wurde, sinnt er auf Rache. Besessen von dem Gedanken, der Welt zu beweisen, dass er Recht hatte, führt er in einem geheimen Labor weiterhin seine grausamen Experimente durch. Sein Ziel: die Erschaffung neuen Lebens aus totem Gewebe. Berauscht von dem Gedanken an Schöpfung kennt er keinerlei Skrupel bei seinen Versuchen. Trotz unzähliger Fehlschläge strebt er den Durchbruch an. Was spielt sich wirklich im Labor des verkannten Genies ab? Finden Sie es heraus. Das Horror-Maze wird in Zusammenarbeit mit den Skyfans konzipiert und gestaltet und ist empfohlen ab 14 Jahren.

Außerdem erwartet die Besucher ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Zaubershows, grusligen Walk-Acts, Kinderschminken und Kürbisschnitzen. Der traditionelle Halloway samt Gewinnspiel wird zudem um ein Kinder-Maze erweitert. Hier gilt es, dem schaurigen Pfad durch den Park zu folgen und inmitten von Geistern, Hexen und Vampiren das sagenumwobene Lösungswort zu finden.

An Halloween selbst, dem 31. Oktober, wird es erstmalig einen Umzug durch den Park geben. Horden an Hexen, Zombies und mystischen Gestalten versammeln sich und lassen gemeinsam den Allgäu Skyline Park zur Halloween-Hochburg werden. Zum Abschluss wird an diesem Tag um 19.45 Uhr ein schaurig-heulendes Musik-Feuerwerk für weitere Gänsehaut-Atmosphäre sorgen.