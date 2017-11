Die Thermen & Badewelt Sinsheim feiert 5-jähriges Jubiläum

× Erweitern Thermen & Badwelt Sinsheim

Am 19. Dezember ist es soweit, dann feiert die Thermen & Badewelt Sinsheim ihren fünften Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass erwarten alle Gäste noch bis zum 16. Dezember jedes Wochenende außergewöhnliche Aufguss-Zeremonien, atemberaubende Bühnenauftritte und musikalische Unterhaltung, bevor am 19. Dezember die große Geburtstagsparty mit vielen Highlights steigt.

Der Auftakt der Jubiläums-Eventreihe fand am 25. und 26. November unter dem Motto »Entdecken und Erleben« statt. Saunafans konnten unter anderem den neuen Trend Sauna Yoga entdecken, sich im Handtuchwedeln probieren oder ihr eigenes Salzpeeling herstellen. Alle Sportbegeisterten erwarteten im Palmenparadies tolle Aqua Jogging Kurse mit Christian Stang vom Olympiastützpunkt Metropolregion Rhein-Neckar. Musikalisch wurde das Wochenende von Jana Siebert und Partner umrahmt. Ab diesem Wochenende haben die Gäste zudem die Möglichkeit für einen Spendenbeitrag von fünf Euro eine Gewinnspielkarte für einen Luftballon zu erwerben und damit die Chance eine »ThermenCard silber« zu gewinnen. Der Erlös der Luftballon-Spendenaktion kommt der Kraichgau Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Sinsheim zu Gute. Am 19. Dezember werden dann alle Luftballons mit den Gewinnspielkarten in den Himmel gelassen. Die ersten fünf zurückgesendeten Karten gewinnen.

Ganz nach dem Motto »Vital & Gesund«

»Vital und Gesund« lautet das Motto am 2. und 3. Dezember. Saunagäste erhalten beim Sauna-Workshop wertvolle Tipps rund um das gesunde Saunieren kennen und erfahren beim Duft-Workshop, welche Duftaromen die Saunameister verwenden und wie ätherischen Öle wirken. Ernährungs- und Gesundheitscoach Harry Richter bietet neben Entspannungsübungen und Körperanalysen auch Ernährungsvorträge an. Im Palmenparadies umrahmt am 3. Dezember die Unplugged-Band »Akustiklichter« das paradiesische Ambiente mit entspannender Akustikmusik.

Das dritte Jubiläumswochenende vom 9. bis 10. Dezember steht unter dem Motto »Entspannen und Wohlfühlen«. Meditations-Aufgüsse im Hünenring sowie Aqua Balance und Aqua Stretch und Relax-Kurse schaffen ein besonderes Wohlfühlerlebnis. Einfach mal den Alltag hinter sich lassen und gänzlich entspannen, können Saunabesucher unter anderem beim Sauna Yoga (nur mit Badekleidung) in der Kino-Sauna.

Vital-Aufgüsse im Hünenring, Aqua Boxing-Kurse mit David Graf und Irina Schönberger vom Olympiastützpunkt Metropolregion Rhein-Neckar sowie Aqua Body Fit-Kurse steigern Fitness und Aktivität der Besucher am 16. und 17. Dezember. »Aktiv und Fit« lautet hier das Motto. Gesundheits- und Ernährungscoach Harry Richter gibt den Thermenbesuchern beim Gesundheitsworkshop oder bei der Körperanalyse Tricks und Tipps für ein gesundes Leben.

»Best of fünf Jahre Paradies«

Zum 5. Thermengeburtstag am 19. Dezember erwartet die Besucher ein buntes Show-Programm ganz unter dem Motto »Best of fünf Jahre Paradies«. Gäste dürfen sich auf musikalische Klänge von DJ FredSelector und dem Akustik-Trio »Soultrip« freuen. Einzigartige Akrobatikkünste zeigen das »Trio di Cento« sowie das »Duo Rollecsos«. Mit Sauna Yoga, Gesundheits- und Ernährungsworkshops, Aqua Boxing-Kursen und vielem mehr kann jeder nach seinen Bedürfnissen aktiv werden. Glitzertattoos sowie eine Fotobox erinnern auch später an diesen besonderen Tag. Zum Abschluss des Thermengeburtstages wird ein musikalisches Indoor-Feuerwerk stattfinden.