Mächtige Gipfel als Ruhepol

Bewegung, Natur und Ruhe – das Schneeschuhwandern kombiniert diese Begehrlichkeiten auf höchstem Niveau. In der Bergwelt des Montafon sorgen geführte Touren wie zum Silvrettasee am südlichsten Punkt Vorarlbergs für persönliche Wintermärchen.

Glasklare Bergluft, absolute Stille, nur der frische Schnee knirscht unter den Schuhen. Umgeben von den mächtigen Gipfeln der Silvretta verlieren die Sorgen und der Stress des Alltags an Bedeutung. Am Fuße der 3.000er wirken nicht nur wir Menschen, sondern vor allem unsere schweren Gedanken an Größe und Gewicht. Mit jedem Schritt kommt man hier seinem persönlichen Wintermärchen näher.

Mit Schneeschuhen an den Füßen begibt man sich in eine Welt aus Schnee und Eis. Und die ist für fast jeden zugänglich: „Eine gute Grundkondition ist in den meisten Fällen ausreichend“, erklärt Wanderführerin Carmen Schuchter. Was sonst noch für eine Schneeschuhwanderung notwendig ist? „Bei geführten Touren werden unsere Gäste mit der notwendigen Ausrüstung bestehend aus Schneeschuhen, Stöcken und LVS-Gerät ausgestattet“, so Carmen. Entscheidend sei neben knöchelhohen Schuhen, Rucksack mit Proviant, Sonnenbrille und Sonnencreme die Kleidung. Hier empfiehlt die erfahrene Wanderführerin den Zwiebellook bestehend aus Unterhemd, Langarmshirt, Fleece und Softshell-Jacke. Handschuhe und Mütze dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Optimal ausgerüstet kann die Tour durch die verschneite Winterlandschaft starten. Insgesamt warten im Montafon 150 Kilometer ausgeschilderte Schneeschuhrouten. Besonders zu empfehlen ist die Schneeschuhwanderung zum Silvrettasee: Die Tour führt am südlichsten Punkt Vorarlbergs durch eine herrliche Winterkulisse am Fuße der hohen Gipfel. Der Tag beginnt frühmorgens in Partenen mit der Auffahrt in der Vermuntbahn. An der Bergstation warten schon die Tunnelbusse, um die Wintersportler durch die schmalen Vermunt-Stollen zum Ausgangspunkt am Vermuntsee zu bringen. Dort startet das Stapfvergnügen mit einem Wanderführer zum Silvrettasee auf über 2.000 Meter Seehöhe.

Alle, die weniger hoch hinauswollen, können das Schneeschuhparadies Bartholomäberg mit Rundumblick auf die Gebirgszüge Rätikon, Silvretta und Verwall entdecken. Bei der Schneeschuhwanderung zum Historischen Bergwerk wird die geschichtsträchtige Kulturlandschaft erkundet: Die Teilnehmer tauchen in einem der ältesten Bergbaugebiete im Alpenraum in die Welt der Bergknappen ein. Bergwerksführer Erich Fritz begleitet die Tourengeher in den historischen St.-Anna-Stollen und gibt Einblick in die längst vergangene Knappenzeit.

Schneeschuhwanderung Silvrettasee

Umgeben von den mächtigen Gipfeln der Silvretta führt die geführte Schneeschuhwanderung jeden Montag und Freitag am südlichsten Punkt Vorarlbergs durch eine herrliche Winterkulisse am Silvrettasee.

Schneeschuhwanderung Historisches Bergwerk

Mit Schneeschuhen geht es in der kalten Jahreszeit jeden Donnerstag durch die Winterlandschaft zum Historischen Bergwerk in Bartholomäberg. Bei der Tour durch eines der ältesten Bergbaugebiete im Alpenraum tauchen die Teilnehmer in die Welt der Bergknappen ein.

