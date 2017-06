Musik liegt in der (Thermen-) Luft

× Erweitern Therme Erding

Sommer und Musik – das passt einfach! Open Air Veranstaltungen sind beliebt, je ungewöhnlicher die Location umso besser: Die Veranstaltungsreihe „Therme Erding Musiksommer“ setzt vom 9. Juni bis 23. September auf ausgefallene Musikerlebnisse in paradiesischer Urlaubsatmosphäre und liegt damit goldrichtig.

Die große Nachfrage der letzten Jahre bestätigt den Ausbau des Konzepts: Auch 2017 inszeniert sich die Thermenwelt als Musikparty- und Chill-out-Area oder klassische Konzertbühne unter freiem Himmel.

Den großen Auftakt macht die Bayern 3 Beachparty am 10. und 11. Juni im Thermengarten mit Stargast Christina Stürmer. Internationale Pop-Hits der erfolgreichsten Künstlerin Österreichs, cooler DJ-Sound von DJ Tonic und Co. und Sommerhits, live performt von der Bayern 3 Band, werden die Thermengäste am Wellenbad-Außenbecken begeistern. Ein abwechslungsreiches Animationsprogramm rund um die Pools ergänzt das erste Musikevent im „Therme Erding Musiksommer“.

Die Rutschenwelt Galaxy Erding feiert 10. Geburtstag und das gleich zwei Tage lang: Am 8. und 9. Juli schenkt sie ihren Gästen im Thermengarten ein Sommer(-Musik-)fest mit Star Acts wie Max Giesinger, der Kinderband Donikkl, The Monroes u.v.m. Nicht nur Familien freuen sich darüber hinaus auf Mitmach-Aktionen und ein großes Feuerwerk. Am 22. und 23. Juli zieht Clubfeeling ein, wenn beim internationalen DJ-Event „Hot Summer – powered by Radio Energy“ Künstler wie Klingande, Mad Kingz, Lcaw, Kleyo mit ihrem unverwechselbarem Sound – im Thermengarten – einheizen.

Am großen Außenpool des Wellenbads zeigen immer freitags und samstags vom 9. Juni bis 23. September wechselnde DJs ihr Können. Ab jeweils 17 Uhr darf zum Abendsonne-Mix am und im Wasser relaxt werden. Sonntag ist Band-Tag: Unter anderem mit Latino-, Jazz- oder Bigband-Musik klingen ab jeweils 16 Uhr die Sommerwochenenden stimmungsvoll aus.

Vom 15. Juli bis 26. August präsentiert die VitalTherme & Saunen (ab 16. Jahren) alle zwei Wochen die „Klassik Nights“ auf der Wasserbühne ab jeweils 18 Uhr: Die namenhaften Streichquartette „Hallklang“, „Prague Cello Quartet“, „Munich Strings“ und das „La Finesse Streichquartett“ zeigen unterschiedliche Facetten und amüsante Interpretationen klassischer Musik für jedermann. Höhepunkt ist die Lange Thermenwelt-Nacht „Opera in Paradise“ mit Klassik Radio am 5. August: Hier heißt es „Bühne frei“ für die Jungen Münchner Symphoniker, eine Luftakrobatik-Einlage, viele kostenlose Wohlfühlaktionen und ein Feuerwerk am See.

Für die Veranstaltungen „Bayern 3 Beachparty“, „Sommerfest“ und „Hot Summer“ können im Thermen-Onlineshop unter anderem limitierte Eventtickets zum Sparpreis von 32 Euro erworben werden (Tageskarte Therme, Rutschen, Wellenbad – der Wochenendzuschlag ist geschenkt). Für DJ- und Band-Abende am Wellenbad-Außenbecken, die „Klassik Nights“ sowie „Opera in Paradise“ gelten die regulären Eintrittspreise.

An den Eventsamstagen haben die Bereiche Therme, Rutschen und Wellenbad von 9 bis 23 Uhr und die VitalTherme & Saunen von 9 bis 24 Uhr geöffnet. Bis 1 Uhr nachts dürfen die Gäste an der Langen Thermenwelt-Nacht die Attraktionen von Therme, Wellenbad und VitalTherme & Saunen nutzen.