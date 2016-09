Nachhaltiger Wintergenuss mit Bio-Zertifikat in Königsleiten

× Erweitern Langlaufen auf der Loipe im Zillertal

Winterurlaub inmitten der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, in Europas erster Bio-Musterregion und am Übergang in das Tiroler Zillertal: Im Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten haben Skifahrer und auch jene, die lieber ohne Ski unterwegs sind, ein prallvolles Winterprogramm.

Das Almdorf Königsleiten liegt auf 1.600 Metern Höhe zwischen dem Land Salzburg und dem Tiroler Zillertal. Im Zentrum des idyllischen Ortes verwöhnt das kleine, feine Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten**** Gäste, die nachhaltigen Urlaubsgenuss suchen: mit hochwertig ausgestatteten Zimmern und Ferienwohnungen ebenso wie mit Bio-Schmankerln aus Küche und Keller sowie „erdigen“ Wellnessanwendungen. Umgeben ist das familiär geführte Viersternehotel von einer Bergwelt, die jeden Gast unweigerlich in seinen Bann zieht. Das Castello liegt außerdem inmitten eines reizvollen Langlaufgebiets mit schneesicheren Höhenloipen auf über 2.000 Metern – inmitten der faszinierenden Bergwelt des Zillertals und des Pinzgaus. Die Rodler fahren auf bestens präparierte Naturrodelbahnen ab, darunter auch die mit 14 Kilometern längste Rodelbahn der Welt in Bramberg. Und auch Winter- und Schneeschuhwanderer haben hier in der frischen Bergluft beste Aussichten: Bis zu drei Mal pro Woche lädt das Castello Anfänger zu einer geführten Schneeschuhwanderung ein. Ein besonders eindrucksvolles Erlebnis ist eine Tour auf dem 2.300 Meter hoch gelegenen Höhenwanderweg. Die Wildtierfütterung im Nationalpark Hohe Tauern zählt bei vielen Stammgästen zum Pflichtprogramm: Mächtige Hirsche und junge Kälber sind dabei aus nächster Nähe zu beobachten. Eine Fackelwanderung mit dem Seniorchef des Hauses klingt bei einem gemeinsamen Umtrunk an der Schneebar gemütlich aus. Nach der sportlichen Betätigung tun aber auch die Saunen, Massagen und Beautyangebote im Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten gut. Ganz zu schweigen von den regionalen Köstlichkeiten in den Restaurants und Stuben mit vorwiegend biologischen Zutaten, die auf Wunsch auch vegan, vegetarisch und allergikergerecht zubereitet werden.

„Weiße Woche”-Pauschale (06.–14.01.17)

Leistungen: 7 Tage Castello Wohlfühlpension, 6-Tages-Skipass für das gesamte Zillertal, 15-Euro-Massagegutschein, Hausskitag mit Seniorchef Bert, geführte Schneeschuhwanderung im Nationalpark, geführter Rodelausflug zur längsten Rodelbahn der Welt – Preis p. P.: ab 950 Euro