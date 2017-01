Plochingen präsentiert touristische Neuigkeiten und mehr auf der CMT

× Erweitern Foto: Mende Plochingen Entdeckerspaziergang

Auch in diesem Jahr ist Plochingen während der gesamten CMT vom 14. – 22. Januar am Stuttgart Regio Stand in Halle 6, Stand 6E50, vertreten und kann mit einigen Neuigkeiten aufwarten. Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit liefert täglich von 10 bis 18 Uhr Inspirationen für Ausflugs- und Urlaubsziele von nah bis fern.

Plochingen liegt am Zusammenfluss von Neckar und Fils, zu Füßen des Schurwalds und eingebettet in die Hügellandschaft des Albvorlandes als östliches Eingangstor zur Region Stuttgart. Die gute Erreichbarkeit sowie das Zusammenspiel von Kunst, Geschichte und Natur machen Plochingen zu einem attraktiven Ausflugsziel bei sowohl bei Rad- und Wandertouristen und als auch bei Städtereisendenden und Kunstinteressierten.

Rad- und Wandertouren neu aufgelegt – nicht nur für Gäste

„Die neu aufgelegte Radbroschüre dürfte im Jahr des Fahrrad-Jubiläums großen Anklang finden“, hofft Susanne Martin, verantwortlich für den Bereich Kultur und Tourismus.

Die Broschüre wartet mit sechs abwechslungsreichen Rundtouren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade auf. Die Touren führen von Plochingen sowohl entlang von Neckar und Fils als auch auf die Filderhochebene oder hinauf auf das Dettinger Käppele. „Mit der Lage am Neckartal-Radweg und der Filstalroute und der guten Anbindung an den ÖPNV bietet Plochingen einen idealen Ausgangspunkt für Tagestouren“, so Martin. Beide Fernradwege führen durch den Landschaftspark Bruckenwasen, der mit seinen Biergärten und Spielplätzen zum Verweilen einlädt.

Ebenso druckfrisch eingetroffen ist die neue Wanderbroschüre. Die hier aufgeführten Wanderungen und Spaziergänge machen das vielfältige Landschaftsbild Plochingens erlebbar. Industrie und Natur – beides gehört zu Plochingen und geht oftmals nahtlos ineinander über. Dies wird unter anderem beim barrierefreien Stadtspaziergang „Geschichte, Kunst und Industriekultur“ spürbar. Aber auch der knapp acht Kilometer Rundweg „Historisches Plochingen, Filstalroute und Landschaftspark“ zeigt die ganz unterschiedlichen Facetten der Stadt. Die anspruchsvollste Tour ist zweifelsohne die „Große Schurwaldroute“. Hier werden auf 13,9 Kilometer 330 Höhenmeter überwunden.

„Als besonderen Service für Plochinger Bürger und Besucher bieten wir unsere Rad- und Wandertouren ab sofort auch über das Portal „outdooractive.com“ an“, erklärt Tanja Wehnl von der PlochingenInfo, die die vielseitigen Rad- und Wandertouren ausgearbeitet hat. Hier besteht auch die Möglichkeit, sich die Routen auf ein Mobil- oder Navigationsgerät zu laden.

Speziell für Familien mit Kindern gibt es den „Entdeckerspaziergang“, bei dem die Kinder unterwegs kleine Aufgaben lösen können. Bei richtiger Lösung winken kleine Preise.

Erlebnisreiche Stadtführungen

Besonders umfangreich gestaltet sich dieses Jahr das Angebot der Stadtführungen, sowohl für Einzelpersonen wie auch für Gruppen. Neu im Programm sind Führungen durch die Künstlerateliers im Kulturpark Dettinger sowie zur Geschichte der Mühlsteinfabrik Dettinger. Dass Plochingen einmal vom Weinbau gelebt hat, wird auf der in schwäbisch gehaltenen Wengertertour durch das historische Plochingen veranschaulicht. Zum geselligen Abschluss der Führung kann darüber hinaus aus verschiedenen kulinarischen Angeboten wie z.B. einer Maultaschenverkostung, einer Weinprobe oder einer Verkostung mit Spezialitäten von heimischen Streuobstwiesen ausgewählt werden.

Highlight Hundertwasser

Eine weitere Broschüre macht auf eine ganz besondere Sehenswürdigkeit Plochingens aufmerksam: die von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Wohn- und Geschäftsanlage „Unterm Regenturm“, zu der spezielle Führungen angeboten werden. Begleitend zur großen Hundertwasser-Ausstellung im Residenzschloss Ludwigsburg (06.01. – 17.04.2017) sind nun neben Gruppenführungen auch zahlreiche Termine für offene Führungen im Programm. Ab 04. Mai bis 15. Juni wird dann als Anschlussausstellung in der Galerie der Stadt Plochingen darüber hinaus die Ausstellung „Hundertwasser – Architektur der Vielfalt zu sehen sein. „Hundertwasser kann man in dieser Zeit bei uns in allen Facetten erleben“, freut sich Susanne Martin.

Veranstaltungsvielfalt

Der neue Flyer „Highlights 2017“ schließlich bietet einen Überblick über die Plochinger Veranstaltungen und Feste, die zum besonderen Erlebnis nach Plochingen laden. Der „Plochinger Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag markiert den Start in die Freiluftsaison, gefolgt vom großen „Bruckenwasenfest“ mit Gartenmarkt in den Neckarauen am 14. und 15. Mai. Vom 07. – 09. Juli lädt das traditionelle „Plochinger Marquardtfest“ mit viel Musik, Unterhaltung und abwechslungsreicher Bewirtung in die Innenstadt. Zum „Plochinger Herbst“ mit verkaufsoffenem Sonntag gibt es wieder einen schönen Herbstmarkt in der Innenstadt und am ersten Adventswochenende lockt der „Plochinger Weihnachtsmarkt“ mit Adventsstimmung, Kunsthandwerk und stimmungsvoller Musik.

Gewinnspiel lockt mit attraktiven Preisen

CMT-Besucher können beim Plochinger Gewinnspiel mitmachen, bei dem attraktive Preise winken: ein Hundertwasser-Wochenende mit Übernachtung im Hotel Princess in Plochingen, ein feines Essen für Zwei im Plochinger Bären, Gutscheine für Führungen oder Eintrittsgutscheine für die Hundertwasser-Ausstellung in der Galerie der Stadt Plochingen. Ein Besuch am Stand lohnt sich also!

Neben den neuen Flyer und Broschüren vervollständigen viele weitere Informationsmaterialien rund um Plochingen das Angebot. Das Team der PlochingenInfo freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher