Plochingen präsentiert touristische Neuigkeiten und mehr auf der CMT 2018

Auch dieses Jahr ist Plochingen während der gesamten CMT vom 13. – 21. Januar am Stuttgart Regio Stand in Halle 6, Stand 6E50, vertreten und präsentiert das touristische Angebot der Stadt.

Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, die in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiert, liefert täglich von 10 bis 18 Uhr Inspirationen für Ausflugs- und Urlaubsziele von nah bis fern.

Plochingen, am Zusammenfluss von Neckar und Fils gelegen, bietet beides: Wirtschaftsstandort und vielseitige Naturlandschaften. Von den Neckarauen über die Streuobstwiesen bis zum Schurwald – in Plochingen ist die Natur nie weit entfernt und lässt sich zu Fuß oder mit dem Rad erkunden. Die gute Erreichbarkeit sowie das Zusammenspiel von Kunst, Geschichte und Natur machen Plochingen zu einem attraktiven Ausflugsziel.

Kunstvolles Plochingen und mehr

Plochingen kann mit einem breiten Kunstspektrum aufwarten. Am bekanntesten ist sicherlich die von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Anlage „Unterm Regenturm“, eine Sehenswürdigkeit, die Besucher von nah und fern anzieht. „Nach der großen Nachfrage im vergangenen Jahr bieten wir auch dieses Jahr wieder sowohl Gruppenführungen wie auch offene Führungen an, bei der Besucher in die farbenfrohe Hundertwasser-Welt eintauchen können und die Philosophie des Künstlers anschaulich nachvollzogen werden kann“, betont Susanne Martin, Leiterin Kultur und Tourismus.

Ganz besonders freut Susanne Martin sich auf die Galerieführungen, die dieses Jahr neu aufgenommen wurden. Die Galerie der Stadt Plochingen, die sich im Gebäude der PlochingenInfo befindet, zeigt in wechselnden Ausstellungen zeitgenössische Kunst aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie und ergänzt das kulturelle Angebot der Stadt und der Region. Zu den Ausstellungen von Harald Huss, Helmut Stromsky und Jochen Detscher wird es jeweils eine einstündige Galerieführung mit interessanten Hintergrundinformationen geben. Bei der Führung „Wo Kunst entsteht“ hingegen können Kunstfreunde bei einem Atelierbesuch bei einem der Künstler, die in der „Ateliergemeinschaft Kulturpark Dettinger“ arbeiten, einmal hinter die Kulissen blicken und mit dem Künstler direkt ins Gespräch kommen.

Alle Termine sind im Flyer „Offene Führungen“ und auf der 👉 Homepage der Stadt Plochingen zu finden.

Dass Plochingen auch noch mehr zu bieten hat, sieht man spätestens, wenn man die die aktuelle Broschüre für Gruppenangebote durchblättert. So lässt zum Beispiel die „Wengertertour durch das historische Plochingen“ die Geschichte des einstigen Weinbauorts lebendig werden und bei der „Geschichte der Mühlsteinfabrik Dettinger“ wird ein Stück Industriekultur erlebbar. Und wer noch mehr gemeinsam erleben möchte, der kann unter anderem zwischen kulinarischen Angeboten wie der beliebten „Maultaschendemonstration“, einer Weinprobe oder auch einem Malkurs wählen.

Plochingen inklusiv erleben

Erstmals dieses Jahr im Programm ist die inklusive Stadtführung „Plochingen mal anders entdecken“, die in Kooperation mit den Werkstätten Esslingen Kirchheim GmbH durchgeführt wird. Hier stellen Menschen mit Handicap, die in Plochingen leben oder arbeiten, „ihre Stadt“ vor. Die Route ist barrierefrei und die Führung wird in leichter Sprache gehalten. Damit legt die PlochingenInfo einen Stein im Mosaik des von der Aktion Mensch geförderten Projekts „Inklusives Plochingen“, das zum Ziel hat, Plochingen in den Bereichen Arbeit, Bildung, Wohnen und Freizeit ein Stück weit inklusiver zu gestalten.

Veranstaltungsvielfalt

Der neue Flyer „Highlights 2018“ schließlich bietet einen Überblick über die Plochinger Veranstaltungen und Feste, die zum besonderen Erlebnis nach Plochingen laden. Der „Plochinger Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag markiert den Start in die Freiluftsaison, gefolgt vom großen „Bruckenwasenfest“ mit Frühlingsmarkt in den Neckarauen am 12. und 13. Mai. Bei der „Langen Kunstnacht“ im Kulturpark Dettinger am 18. Mai erwartet die Besucher Kunst, Musik, offene Ateliers und vieles mehr. Vom 13. bis 15. Juli lädt das traditionelle „Plochinger Marquardtfest“ mit viel Musik, Unterhaltung und abwechslungsreicher Bewirtung in die Innenstadt. Zum „Plochinger Herbst“ mit verkaufsoffenem Sonntag gibt es wieder einen schönen Herbstmarkt in der Innenstadt und am ersten Adventswochenende lockt der „Plochinger Weihnachtsmarkt“ mit Adventsstimmung, Kunsthandwerk und stimmungsvoller Musik. Viele weitere Veranstaltungen, Ausstellungen, Theater, Konzerte und Feste sind im Flyer aufgelistet.

Gewinnspiel lockt mit attraktiven Preisen

CMT-Besucher können beim Plochinger Gewinnspiel mitmachen, bei dem wieder attraktive Preise winken. Ein Besuch am Stand lohnt sich also!

Neben den neuen Flyern und Broschüren vervollständigen viele weitere Informations-materialien rund um Plochingen das Angebot. Das Team der PlochingenInfo freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher!