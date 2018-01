Prominenter Besuch am Messestand vom Hotel Vier Jahreszeiten

× Erweitern CMT-Messestand Hotel Vier Jahreszeiten Geschäftsführender Gesellschafter Helmut W. Schweimler, Hotelmitarbeiterin Claudia Weißenberger, Minister Guido Wolf, Prof. Rudolf Forcher (Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wellness Stars Deutschland GmbH), Diane Hergarden (Mitglied der Geschäftsleitung Hotel Vier Jahreszeiten), Fritz Link (Präsident des Heilbäderverbands Baden-Württemberg e. V. und Bürgermeister von Königsfeld).

Anlässlich der 50. und größten CMT in Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, konnte sich der geschäftsführende Gesellschafter Helmut W. Schweimler vom Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee über den hochkarätigen Besuch von Guido Wolf, Minister für Justiz und Europaangelegenheiten sowie zuständig für den Tourismus in Baden Württemberg, am Messestand freuen.

Im Rahmen der Sondermesse Golf- und Wellnessreisen, kam der Minister an den Stand des Ferienhotels der Extraklasse, welches für seine hervorragenden Wellness-Angebote und das authentische Ayurvedazentrum weit über die Grenzen des Schwarzwalds hinaus bekannt ist.

Das Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee ist mit fünf Wellness Stars ausgezeichnet.