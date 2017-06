× Erweitern Foto: Stuttgart Marketing GmbH/ Achim Mende Neckartalradweg Nuertingen

Pünktlich zur Sommersaison hat die Stuttgart-Marketing GmbH und die Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH eine Internetseite für Radfahrer gelauncht. Die Website „Radregion Stuttgart“ hält über 300 Touren für Radler bereit.

Die landschaftliche Vielfalt in der Region Stuttgart ermöglicht Raderlebnisse für jeden Geschmack: Leichtere Touren für Genussradler sowie schwerere Touren für sportlich ambitionierte Radfahrer. Die Touren führen an Flüssen entlang, durch Städte oder vorbei an Weinlandschaften. Die Stuttgart-Marketing und Regio Stuttgart hat nun zehn thematische Top Radwege in der Region in den Fokus gerückt. Diese und alle weiteren Radtouren sind auf der Internetseite www.radregion-stuttgart.de zusammengefasst. Unterstützt wird die Darstellung der Routen durch Kartenmaterial des Tourenportals outdooractive.

Ein Teil des Neckartal Radweg führt beispielsweise von Nürtingen nach Esslingen. Aufgrund seiner Länge von 23 Kilometern ist er gut für Familien geeignet. Von Weil der Stadt nach Nürtingen geht es auf dem 52 Kilometer langen Museumsradweg. Ein Radweg für ambitionierte Radfahrer ist der Kult.Tour.Radweg, dieser führt von Vaihingen an der Enz nach Herrenberg, mit einer Gesamtlänge von 81 Kilometern.

Auf der Internetseite sind die Merkmale wie Höhenmeter, Distanz, Schwierigkeitsgrad und Dauer zu den einzelnen Touren gelistet. Dies ermöglicht dem Besucher, seine Radtour mit Anfahrt und Rückreise anhand der Website zu planen. Sowohl Start- und Endpunkte der Touren sind gut an öffentliche Verkehrsmittel angebunden.