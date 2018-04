Rechtzeitig zu Beginn der Sommersaison: Neue Homepage des Breitenauer Sees an den Start gegangen

Rechtzeitig zu Beginn der Badesaison 2018 konnte die neue Webseite des Breitenauer

Sees freigeschaltet werden. Unter www.breitenauer-see.de sind auf der neuen

Homepage alle Angebote rund um das Naherholungsgebiet und den Campingpark

Breitenauer See in einem neuen, modernen Erscheinungsbild digital abrufbar.

In neuem Design, anwenderfreundlich und gut navigierbar präsentiert sich die neue Webseite.

Auf einen Blick sind Informationen zu Lage & Anfahrt, zum aktuellen Wetter, zu Öffnungszeiten

und zur Ausstattung von Naherholungsgebiet und Campingpark zu finden. Die drei

Hauptrubriken unterteilen sich in den „Campingpark“, das „Familienparadies“ Breitenauer See

und in die Rubrik „Service und Umgebung“. Mit Hilfe eines Dropdown-Menüs sind dann noch

weitere spezifische Informationen ansteuerbar.

Viele schöne Bilder machen Lust auf einen Besuch im Naherholungsgebiet und im

Campingpark, aufs Ausspannen und einfach mal die Seele baumeln lassen oder auf aktive

Bewegung und Freizeitaktivitäten am See und in der Umgebung. Wer nach der Lektüre bzw.

dem Durchklicken spontan entschieden hat, ein Wochenende oder gar seinen Urlaub auf dem

5-Sterne Campingpark zu verbringen, kann auf der neuen Webseite auch gleich online

buchen.

Also nichts wie eintauchen in die neue Webseite des Breitenauer Sees!