Reise durch das Perlflussdelta: Geheimtipps für den Urlaub in Südchina

Hong Kong ist das bekannteste Reiseziel in Südchina. Doch die Region wartet noch mit vielen anderen Highlights auf. Bei einer Rundreise durch das Perlflussdelta können ganz vielfältige Eindrücke gesammelt werden.

Das Perlflussdelta im Süden Chinas hat sich von einer ehemals landwirtschaftlich geprägten Region zu einer weltwirtschaftlichen Schlüsselregion entwickelt. Durch die Urbanisierung hat Südchina auch touristisch einiges zu bieten. Während Hong Kong ein bekanntes Reiseziel ist, gelten andere Städte wie Macau touristisch noch als weitestgehend unberührt. Gerade weniger bekannte Reiseziele zeichnen sich jedoch häufig durch ganz besondere Sehenswürdigkeiten aus. Hier die besten Geheimtipps für eine Reise durch das Perlflussdelta.

Ein kontrastreiches Urlaubserlebnis: Rundreise durch das Perlflussdelta

Der Perlfluss ist der bedeutendste Strom Südchinas und fließt von Guangzhou nach Macau und Hong Kong bis zum Südchinesischen Meer. Das Perlflussdelta gilt dabei als die wichtigste Wirtschaftszone in Südchina und ist darüber hinaus ein touristischer Geheimtipp. Hong Kong ist bereits ein wahrer Touristenmagnet und weltbekannt. Als Insidertipp gelten dagegen andere aufstrebende Reiseziele in unmittelbarer Nähe zu Hong Kong. Wer besonders viele abwechslungsreiche Eindrücke aus dem Urlaub in Südchina mitnehmen will, für den ist eine Rundreise durch das Perlflussdelta wie geschaffen.

Von der pulsierenden Metropole Hong Kong mit einem beeindruckenden Kontrast zwischen Moderne und Tradition geht es weiter nach Macau. Die ehemalige portugiesische Kolonie ist ebenfalls eine chinesische Boomtown, die jedoch auch über ein mediterranes Flair verfügt. Die nächste Etappe der Rundreise ist die Stadt Kaiping, die vor allem für ihre sonderbaren Häuser Diaolou bekannt ist. Bevor es wieder zurück nach Hong Kong geht, führt die Reise noch nach Guangzhou. Hierbei handelt es sich um die größte Stadt im Perlflussdelta, die ebenfalls mit einigen Sehenswürdigkeiten aufwartet. Anschließend geht es mit dem Boot wieder zurück nach Hong Kong.

Diese Rundreise ist nur ein Beispiel dafür, wie der Besuch mehrerer Städte es ermöglicht, von Metropolenflair, Glamour, Geschichte und Natur möglichst viele Kontraste aus dem Urlaub mitzunehmen. So finden sich im Perlflussdelta sowohl Millionenmetropolen wie Hong Kong, als auch eine glitzernde Casino- und Shoppingwelt in Macau, die sich mit historischen Zentren und alten Tempeln abwechselt. Doch auch idyllische Landschaften und lebhafte Märkte kommen bei der Reise durch den Süden Chinas nicht zu kurz. Doch welche Sehenswürdigkeiten dürfen für ein besonders kontrastreiches Urlaubserlebnis bei der Rundreise durch das Perlflussdelta keinesfalls fehlen, und gibt es auch Sehenswertes abseits der Touristenpfade?

Zwischen Schnelllebigkeit und Ruhe: Die Millionenmetropole Hong Kong

Sonderverwaltungszone befindet sich an der Südküste Chinas im Mündungsgebiet des Perlflusses und ist ein bedeutendes Finanzzentrum. Darüber hinaus wartet die Stadt mit einigen Sehenswürdigkeiten auf. Besonders reizvoll in der pulsierenden Metropole ist der Kontrast zwischen Moderne und Tradition.

Schnelllebigkeit erleben Urlauber beispielsweise in Central, dem Finanz- und Geschäftszentrum von Hong Kong. Hier befinden sich zahlreiche Wolkenkratzer wie das Two International Finance Centre, darüber hinaus ist Central ein Verkehrsknotenpunkt für Hong Kong Island. Auf dem IFC befinden sich auch eine tolle Bars und Restaurants mit Ausblick auf Kowloon. Absolutes Must-See auf Hong Kong Island ist der Victoria Peak. Hierbei handelt es sich um den höchsten Punkt der Insel, die mit der Victoria Peak Tram erreicht werden kann und einen schönen Ausblick über die ganze Stadt und den Victoria Harbour bietet.

Im modernen Stadtteil SoHo gibt es mit dem Mid-Level-Escalator nicht nur die längste Rolltreppe der Welt, sondern hier kommen auch Shoppingfans und Gourmet-Fans voll auf ihre Kosten. Auch am Causeway Bay gibt es einige Shopping Center. Shopping in Hong Kong ist übrigens besonders günstig, da hier keine Mehrwertsteuer erhoben wird! Ebenfalls empfehlenswert ist ein Besuch des beeindruckenden Man Mo Tempels, der einen starken Kontrast zu den Wolkenkratzern auf Hong Kong Island darstellt.

Mit der Star Ferry können schöne Hafenrundfahrten gemacht werden, bei der unter anderem die schöne Hong Kong Skyline bewundert werden kann – besonders bei Dunkelheit ein absolutes Highlight.

Jeden Abend um 20 Uhr findet hier eine Lichtshow statt, die „Symphony of Lights“. Die Star Ferry fährt aber auch zwischen Central und Kowloon. In Kowloon gibt es neben der Skyline noch weitere beliebte Sehenswürdigkeiten. Die lebhafte Nathan Road wartet mit Shopping Centern, kleinen Shops, Restaurants und Cafés auf.

Unbedingt ausprobieren sollten Urlauber Dim Sum, kleine, gedämpfte Teigtaschen mit ganz unterschiedlichen Füllungen. Zudem gibt es hier die Avenue of Stars, die an den Walk of Fame erinnert. Abschalten können Urlauber im Nian Lan Garden. Die kleine Oase wartet mit schöner Natur und Gebäuden auf. Im größeren Kowloon Park lässt es sich ebenfalls wunderbar entspannen. Wer dagegen noch mehr Ruhe sucht, für den ist Lantau Island genau das Richtige: Hier befindet sich beispielsweise der Big Buddha (Tian Tan Buddha), eine riesige Statue auf einem grünen Berg. Erreicht werden kann sie mit der Seilbahn Ngong Ping 360, die auch einen schönen Ausblick auf Lantau Island bietet. Alternativ ist es auch möglich, die rund 270 Stufen bis dorthin zu erklimmen.

Doch auch einige Insidertipps dürfen nicht fehlen. Dazu gehört beispielsweise, in der höchsten Bar der Welt, der „Ozone Bar“ im Ritz-Carlton, einen Cocktail zu schlürfen. Sie befindet sich im 118. Stockwerk und bietet einen herrlichen Ausblick. Lantau Island wartet auch mit einigen verschlafenen Fischerdörfern auf, etwa Tai O Village. Hier gibt es Häuser auf Stelzen, bunte Fischerboote und angeblich auch rosafarbene Delfine. Urlauber können Hong Kong hier also auch fernab des üblichen Trubels erkunden.

Auch Shek O ist ein verschlafenes Fischerdorf, das sich direkt am Strand befindet und mit kleinen Häusern und engen Gassen aufwartet. Auch an weißen Sandstränden wie dem Upper Cheung Cha Beach im Süden von Lantau Island entkommen die Reisenden der hektischen Großstadt. Darüber hinaus wartet die pulsierende Metropole überraschenderweise auch mit einigen Stränden und Wanderwegen auf. So können aktive Touristen beispielsweise auf Lamma Island gut über schmale Pfade inmitten von grüner Natur wandern. Auch vom Victoria Peak aus lohnt es sich, den idyllischen Wanderweg zurück Richtung Victoria Harbour zu erkunden.

Besonders empfehlenswert ist eine Wanderung über den Drachenrücken, die auch ungeübte Wanderer gut meistern können und anschließend mit einem Blick aufs Meer, die Fischerdörfer und Wolkenkratzer belohnt. Und wer Sightseeing auf Hong Kong Island mal anders erleben möchte, kann für unter einen Euro eine Fahrt mit der Deng Deng machen: Hierbei handelt es sich um eine alte Straßenbahn, die über die ganze Insel fährt. Kowloon wartet zudem auch mit kolonialer Architektur auf. Hierzu gehört unter anderem der 44 Meter hohe Clock Tower. Es gibt also auch abseits der Touristenpfade einiges in Hong Kong zu sehen.

Glitzer, Geschichte und Wellness: Spielerstadt und Weltkulturerbe Macau

Mit der Schnellfähre geht es anschließend von Hong Kong nach Macau. Die Überfahrt dauert nur etwa 45 Minuten bis eine Stunde. Macau ist ebenfalls eine chinesische Sonderverwaltungszone und war bis 1999 eine portugiesische Kolonie.

Die Stadt hat sich inzwischen zu einer wahren chinesischen Boomtown entwickelt, die im Gegensatz zu Metropolen wie Dubai zwar noch recht unbekannt ist, aber dennoch einiges zu bieten hat. Die Besonderheit der Stadt ist, dass sie von Gegensätzen geprägt ist: Aufgrund der recht kleinen Fläche gibt es hier eine große Anzahl an Wolkenkratzern und Hochhäusern, im Stadtzentrum befinden sich protzige Casinopaläste und Shoppingmalls. In starkem Kontrast dazu steht das Mittelmeerflair in der Altstadt: Hier finden sich prachtvolle Kolonialbauten, Palmen und Mosaikboden im Wellenmuster. Diese mediterrane Note zeigt noch die ursprüngliche Kultur. Doch was sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in dieser kontrastreichen Stadt?

Macau gilt als das „Las Vegas des Ostens“: Hier befinden sich zahlreiche Casinos und eine große Pferderennbahn, die Einsätze sind die höchsten der Welt und es wird sechsmal mehr Umsatz gemacht als in Las Vegas.

Der Grund, warum das „Las Vegas“ Asiens so erfolgreich ist, mag unter anderem der sein, dass das Glücksspiel in China im Vergleich mit anderen Kulturen gesellschaftlich anerkannt ist. Schon im 19. Jahrhundert wurde das Glücksspiel hier legalisiert. Die Insel Cotai wartet mit besonders vielen Casinos auf, wo Touristen mal ihr Glück an zahlreichen Automaten ausprobieren können. Das Venetian ist das größte Casino der Welt. Es enthält 3.000 Hotelsuiten, eine Arena mit 15.000 Sitzplätzen sowie zahlreiche Casinos und Shoppes. In dieser Glitzerwelt können Touristen also so wie die Stars mal eine Runde Poker, Roulette, Baccarat oder Black Jack zocken – vielleicht haben sie ja gerade eine Glückssträhne?

Darüber hinaus ist Macau ein wahres Shoppingparadies: Aufgrund des zollfreien Verkaufs und niedriger Steuern können wir hier wie die Stars Luxusmarken aus aller Welt für Schnäppchenpreise ergattern. Schnäppchenjäger kommen hier also voll auf ihre Kosten. In den zahlreichen Sterne-Restaurants können die Urlauber zudem eine exotische Gourmetwelt erkunden. Ein Geheimtipp ist beispielsweise Fernando’s Restaurant am Hac Sa Strand, wo rustikal-einheimische Küche in traumhafter Kulisse ausprobiert werden kann.

Und wer sich wie die Reichen und Schönen beim Wellness verwöhnen lassen möchte, ist in Macau ebenfalls richtig: Hier finden sich zahlreiche Luxus-Spas wie beispielsweise das „Six Senses Spa“, das „Macau Luxury Spa“ und das „Nirvana Spa Macau“. Hier können wir uns wunderbar vom hektischen Berufsalltag erholen und neue Energie tanken – abseits der Glitzerwelt Macaus. Auch zahlreiche Strände bieten sich zur Erholung an, etwa der beliebte Strand Hac Sa. Wer dagegen ein bisschen Nervenkitzel erleben möchte, für den bietet sich der Macau Tower an: Hier können Urlauber auf dem Skywalk auf rund 233 Metern Höhe über den Dächern der Wolkenkratzer laufen und die Aussicht bis zur Küste genießen. Auf dem Macau Tower Convention & Entertainment Center können Mutige sich am Bungeejumping versuchen.

Ein starker Kontrast zum Glücksspiel und Shopping sind die Sehenswürdigkeiten, die die ursprüngliche Seite Macaus zum Vorschein bringen. Denn gerade im historischen, mediterranen Zentrum befindet sich noch ein Stück Portugal in China. Das gesamte Zentrum von Macau ist seit 2005 Weltkulturerbe und wartet mit allerlei historischen Bauten, imposanten Plätzen prunkvollen Kirchen und riesigen chinesischen Tempeln auf. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten

Largo do Senado: Der Platz Largo do Senado ist mit Mosaiksteinen im Wellenmuster gepflastert und befindet sich in der Altstadt. Umgeben von pastellfarbenen Häusern, fühlen sich die Reisenden hier fast wie in Portugal.

: Wer von Largo do Senado Richtung Kathedrale Sao Paulo schlendert, kommt auch an der gelben Kirche Sao Domingo vorbei, die zu den schönsten Bauwerken Macaus zählt. Sao Paulo: Die Kirche Sao Paulo ist 1835 abgebrannt. Nur die imposante Fassade ist stehengeblieben – die Ruinen sind inzwischen das Wahrzeichen Macaus. Auch von hier aus ist ein schöner Blick über die Altstadt möglich.

Guia Hill : Hierbei handelt es sich um die höchste Erhebung der Stadt, die einen Überblick über die ganze Stadt bietet und wo zudem die Guia Fortress, eine alte Festung aus dem 17. Jahrhundert besichtigt werden kann. Daneben befinden sich eine kleine Kapelle und ein kleiner Leuchtturm

: Hierbei handelt es sich um die höchste Erhebung der Stadt, die einen Überblick über die ganze Stadt bietet und wo zudem die Guia Fortress, eine alte Festung aus dem 17. Jahrhundert besichtigt werden kann. Daneben befinden sich eine kleine Kapelle und ein kleiner Leuchtturm Antike chinesische Tempel : Sehenswert sind auch die antiken chinesischen Tempel, die sich auf dem traditionellen portugiesischen Pflaster befinden. Der Kontrast deutet auf die 300 jahrelange Kolonialgeschichte Chinas hin. Der A-Ma Tempel beispielsweise ist einer der ältesten Taoist-Tempel.

: Sehenswert sind auch die antiken chinesischen Tempel, die sich auf dem traditionellen portugiesischen Pflaster befinden. Der Kontrast deutet auf die 300 jahrelange Kolonialgeschichte Chinas hin. Der A-Ma Tempel beispielsweise ist einer der ältesten Taoist-Tempel. Fortaleza do Monte: Diese Festung ist die älteste Festung Macaus und besticht unter anderem mit einem Ausblick über die ganze Innenstadt.

Neben der Halbinsel Macau gehören auch die Inseln Taipa, Coloane und Cotai zu Macau. Auch diese warten mit einigen bedeutenden historischen Sehenswürdigkeiten auf. Auf Taipa beispielsweise gibt es eine historische Altstadt mit kolonialen Villen, Kirchen und Tempeln, die so wie das Zentrum Macaus ein mediterranes Flair verbreiten. Auch in Coloane gibt es schöne Kolonialstädte. Cotai dagegen zeichnet sich vor allem durch seine zahlreichen Casinos aus.

Macau vereint also imposante, historische Architektur, mediterranes Flair und eine aufregende Glitzerwelt aus Neonlichtern und Casinos, die die Stadt zum Las Vegas Asiens machen.

Die Stadt der sonderbaren Häuser: Die historische Stadt Kaiping

Von Macau aus geht es weiter in die Stadt der sonderbaren Häuser: Die historische Stadt Kaiping. Kaiping liegt in der Provinz Guangdong und ist mit 700.000 Einwohnern für chinesische Verhältnisse eine eher kleine Stadt.

Die bekannteste Sehenswürdigkeit in Kaiping sind die Diaolou, die Teil des UNESCO-Welterbes sind und unter Denkmalschutz stehen. Hierbei handelt es sich um befestige Wohntürme mit bis zu neun Etagen, die zum Schutz vor Plünderern und Dieben errichtet wurden. Manche der Türme wurden aber auch zu Wohnzwecken gebaut. Insgesamt wurden über 3.000 solche Gebäude errichtet, erhalten sind immer noch über 1.800 davon. Während die unteren Etagen recht schlicht und schmucklos sind, besitzen die Diaolou beeindruckende, palastartige Dächer. Besonders beeindruckend ist der Mix aus westlicher und chinesischer Architektur. So weisen die Diaolou unter anderem arabische, aber auch Elemente aus Barock und Jugendstil auf. Besonders luxuriöse Diaolous wurden noch mit Villen, Gärten, Brücken und beeindruckenden Bewässerungssystemen ergänzt. Doch auch die alten Städtchen rund um Kaiping sind einen Besuch wert. Hierzu zählen insbesondere Chikan, Liyuan und Zilicun, die als Geheimtipps bei einer China-Reise gelten.

Chikan: Charakteristisch für das kleine, alte Städtchen Chikan sind die Arkaden sowie die einzigartigen Häuser mit den bunten Fenstern und westlicher Architektur mit einigen östlichen Elementen. In der Stadt, die früher eine Hochburg des chinesischen Kinos war, fühlen sich Urlauber in der Zeit zurückversetzt: Hier gibt es beispielsweise keine leuchtenden Werbeanzeigen. In der alten Stadt ist es besonders leicht, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Lohnenswert ist ein Besuch des örtlichen Filmmuseums sowie des Tanijang-Flusses.

Charakteristisch für das sind die Arkaden sowie die einzigartigen Häuser mit den bunten Fenstern und westlicher Architektur mit einigen östlichen Elementen. In der Stadt, die früher eine Hochburg des chinesischen Kinos war, fühlen sich Urlauber in der Zeit zurückversetzt: Hier gibt es beispielsweise keine leuchtenden Werbeanzeigen. In der alten Stadt ist es besonders leicht, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Lohnenswert ist ein Besuch des örtlichen Filmmuseums sowie des Tanijang-Flusses. Liyuan: Das Städtchen Liyuan gilt als besterhalten und ist besonders reich an Museen. Ein weiteres Highlight ist der Liyuan-Garten, der eine abendländische Stimmung vermittelt und in dem Urlauber wunderbar entspannen können. Er besteht aus drei Teilen: Einer Villa, einem großen Garten und einem kleinen Garten. Getrennt sind die drei Teile durch künstliche Flüsse oder Wände.

Das Städtchen Liyuan gilt als besterhalten und ist besonders reich an Museen. Ein weiteres Highlight ist der Liyuan-Garten, der eine abendländische Stimmung vermittelt und in dem Urlauber wunderbar entspannen können. Er besteht aus drei Teilen: Einer Villa, einem großen Garten und einem kleinen Garten. Getrennt sind die drei Teile durch künstliche Flüsse oder Wände. Zilicun: Das Dörfchen Zilicun besteht vor allem aus den Ruinen eines früheren Dorfs. Ein Hingucker ist unter anderem der riesige Wachturm.

Während Hong Kong und Macau reich an Gegensätzen sind und auch für Glitzer und Metropolenflair bekannt sind, zeichnet sich Kaiping und Umgebung also besonders durch seine historische Note aus. Die Diaolou erinnern an frühere Zeiten, und auch in Chikan scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.

Guangzhou, die „Fabrik Chinas“

Die letzte Etappe auf der Reise durch das Perlflussdelta ist Guangzhou. Die größte Stadt im Perlflussdelta gilt als die „Fabrik Chinas“ und wartet mit einigen Sehenswürdigkeiten auf, die bei einer Rundreise durch Südchina nicht fehlen dürfen. In Guangzhou gibt es große Kontraste zwischen modernen und alten Elementen.

Besonders sehenswert sind unter anderem die Ruinen des Palastes des Nanyue-Fürstentums. Diese historische Stätte wurde erst zwischen 1995 und 1997 ausgegraben und wartet mit zahlreichen Wegen, einem steingefassten Wasserlauf und einem kaiserlichen Garten auf, der das einzige Beispiel eines noch existierenden kaiserlichen Gartens aus der Han-Dynastie darstellt.

Ein wahrer Touristenmagnet ist auch der Ahnentempel der Familie Chen, der den Stil der Volksarchitektur der späten Qing-Dynastie repräsentiert. Er ist reich an Steinhauereien, Holzschnitzereien und Backsteinbrennereien und ist unter anderem für die Demonstration der Teezeremonie sehr beliebt. Ebenfalls nicht auf der Liste fehlen darf die Dr. Sun Yat-sen Gedenkhalle. Sie erinnert an einen chinesischen Kaiserpalast und ist mit vielen Verzierungen ausgestattet. Auffällig ist auch die oktogonale Struktur des Gebäudes.

Auch der Yuexiu-Berg darf auf der Liste der Sehenswürdigkeiten in Guangzhou nicht fehlen. Hier kann unter anderem der Zhenhai-Turm besichtigt werden, der auch unter dem Namen „Fünf-Stockwerke-Turm“ bekannt ist und seit der Qing-Dynastie als Symbol der Stadt gilt. Er wurde bereits 1380 errichtet und ist 28 Meter hoch. Aufgrund der karmesinroten Mauern und geschwungenen grünen Dachvorsprünge ist der Turm ein echter Hingucker. Museumfreunde können im Turm das Guangzhou-Museum besuchen. Der Yuexiu-Park lädt zum Entspannen ein und hier befindet sich auch die Steinskulptur der Fünf Ziegenböcke, die als Wahrzeichen von Guangzhou gilt.

Die beeindruckende Skulptur ist zehn Meter hoch und aus über 130 Granitstücken herausgehauen. Der Legende nach kamen in der Regierungszeit von König Yi der Zhou-Dynastie fünf göttliche Wesen auf Ziegenböcken in die Gegend von Guangzhou geritten und brachten Reisähren mit, um die Gegend für immer vom Hunger zu befreien. Die Ziegen blieben auf der Erde zurück und verwandelten sich dann in Stein, weswegen Guangzhou manchmal auch als „Stadt der Ziegen“ bezeichnet wird.

Im Stadtzentrum erhebt sich der Guangzhou Fernsehturm. Er ist mit einer beeindruckenden Höhe von 600 Metern derzeit der höchste Fernsehturm der ganzen Welt und wird bei Dunkelheit bunt angeleuchtet. Der mit dem Spitznamen „die schlanke Taille“ versehene Turm dient nicht nur als Sendeanlage, sondern ist eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Guangzhous und dient auch der Unterhaltung. Mit bis zu 10.000 Besuchern am Tag ist er ein wahrer Touristenmagnet. Auf den 37 Stockwerken befinden sich Restaurants, Cafés, ein Museum, eine Spielhalle, ein 4D-Kino und Gärten. Darüber hinaus gibt es in den oberen Etagen ein sich drehendes Restaurant, Fahrgeschäfte wie beispielsweise ein Riesenrad sowie eine Aussichtsplattform, die einen herrlichen Ausblick über die Altstadt von Guangzhou ermöglicht. Die Insel Shamian, eine angeschwemmte Sandbank im Perlfluss, ist eine bedeutende Handelsstation in Guangzhou und wartet mit Gebäuden mit europäischer Architektur, aber auch mit kleinen Parkanlagen und Alleen auf. So ist der romantischste Ort Guangzhous besonders für Verliebte zu empfehlen.

Nach dieser letzten Etappe der abwechslungsreichen Rundreise durch das Perlflussdelta können die Urlauber mit einer ganzen Bandbreite an neu gesammelten und vielfältigen Eindrücken mit dem Boot zurück nach Hong Kong fahren, von wo aus sie die Heimreise antreten können.