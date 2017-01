Reisemesse CMT eröffnet

× Erweitern CMT

Auf ein hervorragendes Auftaktwochenenden mit rund 70.000 Besucher blickt Deutschlands erfolgreichste Urlaubsmesse zurück. Am Samstag, 14. Januar, öffnete die Stuttgarter Urlaubsmesse CMT ihre Pforten. Mit mehr als 2.000 Ausstellern aus rund 90 Ländern bietet sie jede Menge Urlaubsideen, die schönsten Reiseziele aus der ganzen Welt, die größte Caravan- und Reisemobil-Schau zum Jahresauftakt und ein touristisches Unterhaltungsprogramm der Extraklasse.

„Die CMT 2017 ist so stark und so attraktiv wie nie zuvor – und das sogar auf noch mehr Quadratmetern“, sagte Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, in seiner CMT-Eröffnungsansprache. Die Vorbereitungen zur diesjährigen Ausgabe der weltgrößten Tourismus-Publikumsmesse seien freilich auch „ein Spiegel der Weltpolitik gewesen, die am Tourismus nicht spurlos vorbeigeht“. Aber: „Der Tourist ist flexibel, nutzt Alternativen und orientiert sich um. Die Deutschen werden sich auch 2017 die Freude am Riesen nicht verderben lassen.“

Partnerland in diesem Jahr ist Albanien und die Caravaning-Partnerregion ist der Nördliche Schwarzwald.

Ferien mit dem Fahrrad oder Wanderurlaub, die sich beide anhaltender Beliebtheit erfreuen, wurden am ersten CMT-Wochenende in eigenen Ausstellungsbereichen präsentiert.

Die Urlaubsformen Golf, Wellness, Kreuzfahrt und Schiffsreisen begeistern die Besucher von Donnerstag bis Sonntag in der darauf folgenden Woche. Hier finden Besucher Inspirationen, Impressionen, Sportartikel und passende Kleidung sowie alle wichtigen Informationen für den Traumurlaub.

Die CMT ist noch bis 22. Januar 2017 geöffnet. Öffnungszeiten 10-18 Uhr

Mehr unter www.cmt-messe.de