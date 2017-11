Schnee mit allen Sinnen erleben

× Erweitern Foto: Montafon Tourismus GmbH Schruns -Stefan Kothner Montafon

Skifahren, Schneeschuhwandern oder Skitouren – die Möglichkeiten, das Montafon im Winter zu erkunden sind vielseitig. Außergewöhnliche Bergerlebnisse zeigen das südlichste Alpental Vorarlbergs ungefiltert und echt. Einheimische Ski- und Bergführer machen die regelmäßig stattfindenden Touren noch authentischer.

Bei sportlichen Herausforderungen an seine Grenze gehen. In entschleunigten Momenten zu sich selber finden. So unterschiedlich wie die persönlichen Bedürfnisse sind auch die Top-Bergerlebnisse im Montafon. Gemeinsam mit Ski- und Bergführern aus der Region wird die beeindruckende Naturkulisse auf unterschiedlichen Wegen erkundet und erlebt.

Die längste Talabfahrt Vorarlbergs

Von der längsten Talabfahrt Vorarlbergs, der HochjochTotale, können Langschläfer nur träumen. Denn während sich die meisten im Bett noch einmal umdrehen, wird im Montafon schon Ski gefahren. Gestartet wird um 7:20 Uhr an der Talstation der Grasjoch Bahn in St. Gallenkirch mit der ersten Gondel. Bevor die Sonne ins Tal scheint, wird am höchsten Punkt des Skigebiets Silvretta Montafon der Ausblick genossen. Kurz durchatmen, aufwärmen und dann geht die rasante Fahrt vom Alpilagrat los – von 2.430 Meter bis ins Tal nach Schruns. Insgesamt 1.700 Höhenmeter pures Skifahrerglück. Bei dieser sportlichen Herausforderung erwartet die Wintersportler ein exklusiver „Tempolauf“ auf unverspurter Piste, gefolgt von einem herzhaften Bergfrühstück im Kapellrestaurant zum Auffüllen der Kraftreserven.

👉 HochjochTotale, jeden Mittwoch

Skitour-Königsetappe im Gebirgsmassiv Rätikon

Die Etappe „Gargellen – Lindauer Hütte" ist ein Teil der sechstägigen "Montafon Traverse" und gilt als die eindrucksvollste Skitour im Rätikongebiet. Der Mix aus traumhaften Tiefschneehängen und atemberaubendem Panorama im Grenzgebiet zwischen Österreich und der Schweiz macht diese fünfte Etappe so einzigartig. Erfahrene Bergführer begleiten auf die Südseite der bekannten Rätikongipfel und bei entsprechender Schneelage gibt es Abfahrten von bis zu 2.500 Höhenmetern bei ca. 900 Höhenmetern Aufstieg.

👉 Skitour Montafon Traverse – Etappe 5, jeden Mittwoch

Mit Lamas auf den Spuren der Bergknappen

Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie ist die Winterwanderung auf den Pfaden der Bergknappen zum Kristberg. Begleitet wird die Trekkingtour von freundlichen Lamas. Bereits beim Kennenlernen auf dem Hof von Llamero Horst erfahren die Gäste Wissenswertes über diese gutmütigen und schlauen Tiere und machen sich dann gemeinsam auf den Weg zum Genießerberg Kristberg. Bevor es wieder zurückgeht, bekommen Interessierte dort eine kostenlose Führung in der St. Agatha Bergknappenkapelle, der ältesten Kirche des Montafon.

👉 Lama-Trekking auf Bergknappen-Pfaden, jeden Dienstag

Stapfvergnügen am Fuße der 3.000er

Mit Schneeschuhen an den Füßen begibt man sich bei dieser geführten Tour in eine Welt aus Schnee und Eis. Die Tour führt am südlichsten Punkt Vorarlbergs durch eine herrliche Winterkulisse am Fuße der hohen Gipfel der Silvretta. Der Tag beginnt frühmorgens in Partenen mit der Auffahrt in der Vermuntbahn. An der Bergstation warten schon die Tunnelbusse, um die Wintersportler durch die schmalen Vermunt-Stollen zum Ausgangspunkt am Vermuntsee zu bringen. Dort startet das Stapfvergnügen mit einem Wanderführer zum Silvrettasee auf über 2.000 Meter Seehöhe.

👉 Schneeschuhwanderung Silvrettasee, jeden Montag und Freitag