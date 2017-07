× Erweitern Sommerfest in der Therme Erding

Sonnenschein, einzigartige Live-Acts & jede Menge Open-Air-Attraktionen - beim großen Sommerfest & 10-jährigen Jubiläum der Galaxy Rutschenwelt erlebten am vergangenen Wochenende über 13.000 Gäste unvergessliche Urlaubsstunden in der Therme Erding!

Absolutes Highlight am Sonntagabend: Stargast Max Giesinger! Der Karlsruher sorgte mit seinen deutschen Pop-Hits für mega Stimmung im weitläufigen Außenpool. Ob bei der Akustikversion von „80 Millionen“ oder den aktuellen Hits „Roulette“ und „Wenn Sie tanzt“ – Giesinger animierte Groß & Klein mit seiner mitreißenden Bühnenperformance zum Mitsingen und -tanzen. Der publikumsnahe Sänger begann seinen Auftaktsong inmitten der Gäste im Thermengarten und sprang am Ende seines Auftritts sogar selbst ins Wasser und ließ sich von seinen Fans feiern!

Auch die Bühnenshow der Rock 'n' Roll-Band The Monroes war ein voller Erfolg! Die vier Vollblutmusiker ließen es sowohl bei ihren eigenen Kompositionen als auch bei den Coverhits von Elvis Presley & Co. so richtig krachen!

Donikkl und seine bekannte Kindermusikband lieferte mit den Gute-Laune-Songs rund um das bekannte „Fliegerlied“ den perfekten Summersound für alle kleinen Gäste. Die durften sogar zu ihrem Idol auf die Bühne und hautnah mitfeiern!

Weitere musikalische Höhepunkte: Die Latinoband Los Chicos, die Indie-Pop-Band Mira Wunder, die DJs von Badetasche und DJ El Moarinho.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Verlosungen, spektakulärer Feuershow, Luftballonweitflug-Wettbewerb, Kletterturm, Zauberern, den beliebten Airbrush- und Glitzertattoos und viele weitere Aktionen brachten nicht nur Kinderaugen zum Strahlen!

Im VIP-Bereich präsentierten (v.l.n.r.) Rainer Maelzer (Geschäftsführer der wiegand.maelzer gmbh), Marcus Maier (Prokurist & Geschäftsleiter Galaxy Erding & Wellenbad), Stargast Max Giesinger, Maximilian Maier (Event- & Messeleitung Therme Erding) und Jörg Wund (Inhaber der THERME ERDING) das neueste Projekte im Sommerparadies der Therme Erding: Ab Sommer 2018 ergänzt die Wasserrutsche „The Big Wave“ als absolute Neuheit die Sommerrutschen im Thermengarten!

Wer neben dem sommerlichen Festprogramm die weiteren Paradiese in der Therme Erding erkundete, freute sich auf Open-Air-Rutschenspaß im Thermengarten und das gigantische Wellenbad. Thermalheilwasser & echte Großpalmen lockten in die exotische Therme & VitalOase (ab 16 J.) und wer textilfreies Saunieren liebt, entdeckte die VitalTherme & Saunen (ab 16 J.) mit 26 Saunavarianten.