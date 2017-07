Spiel für den Urlaub

× Erweitern Foto: Pixabay Urlaub am Strand

In der Urlaubszeit nehmen sich viele vor, ihr Handy in der Schublade zu lassen und mal wieder analog zu spielen.

In diesem Sommer zieht es viele deutsche Urlauber nach wie vor nach Mallorca und auch das spanische Festland, die Kanaren, Italien und Griechenland gelten als beliebte Urlaubsreiseziele, da sie nahezu eine absolute Sonnengarantie bieten. Flugreisen stehen also nach wie vor hoch im Kurs. Aber auch innerdeutsche Ziele erfreuen sich großer Beliebtheit, doch auf dem Weg zum relaxten Urlaub fällt es so manch einem schwer sich zu entspannen und Ablenkung muss her.

Die Fahrt

Man kennt das auch als Erwachsener auf langen Reisen im Auto, Flugzeug oder in der Bahn. Man möchte nicht schon, bevor man ankommt die Urlaubslektüre ausgelesen haben und die Mitreisenden langweilen sich ja auch. Was liegt da also näher als sich kurzweilige Spiele einfallen zu lassen wie der Klassiker „Ich sehe was, was du nicht siehst“ oder – bei einer Autofahrt – "Nummernschild-Bingo" - wer hat wohl zuerst seine Initialen und sein Geburtsdatum auf den Kennzeichen der vorbeifahrenden Autos entdeckt?

In der Bahn und im Flugzeug eignen sich auch die klassischen Kartenspiele wie "Mau Mau", "Schwarzer Peter" oder "Uno" und wenn man etwas zu schreiben dabei hat, tut es auch „Stadt-Land-Fluss“ oder „Hangman“ ohne dass sich die Mitreisenden im Zugabteil beschweren. Bei Würfelspielen hingegen kann es vorkommen, dass man länger das Abteil nach dem Würfel absucht als man spielt, und das ständige Klackern ist auch nicht jedermanns Sache. Sie sind daher in der Bahn oder im Flugzeug eher ungeeignet. Würfelspiele wie "Kniffel" eignen sich dann vielleicht doch eher abends am Urlaubsort.

Die Spiele, die man mitnimmt, sollten nicht allzu viel Platz im Gepäck wegnehmen. Immerhin hat man schon genug zu tragen und die Taschen werden durch die Urlaubsmitbringsel für die Daheimgebliebenen auch nicht leichter.

Am Strand

In größeren Gruppen gibt es neben den Klassikern wie Beachvolleyball, Beachsoccer so einiges an sportlichen Aktivitäten. Man kann zum Beispiel auch versuchen in Gruppen aufgeteilt gegeneinander mit den Händen jeweils einen Eimer mit den Händen mit Wasser zu füllen. Noch ein paar Hindernisse wie Handtücher zum drüberspringen eingebaut, wird das für jeden zu einer echten Herausforderung. Limbo Tanzen mit dem Stil eines Sonnenschirms benötigt auch nicht allzu viel Vorbereitung.

Aber auch für zwei Personen gibt es einige Spiele für draußen wie zum Beispiel ein Ball- & Schlägerspiel, Slacklining oder Crossboccia. Ruhiger geht es natürlich auch: zum Beispiel in dem man Kunst aus Sand baut. Ein wenig Inspiration zum professionellen Sandburgen bauen kann man sich beim Blühenden Barock in Ludwigsburg holen, wo in diesem Jahr die Ausstellung Kunst aus Sand stattfindet.

Spiele für drinnen

Natürlich, was im Auto oder in der Bahn geht, geht auch drinnen im Feriendomizil. Stifte und Zettel mitzunehmen, ist also ein Muss. Kartenspiele kommen ebenso immer gut an. Montagsmaler, Charade, & Co machen erst in Gruppen ab vier Personen Spaß. Spielwütige lassen sich gerade bei schlechtem Wetter aber bestimmt auch in der Lobby des Hotels kennenlernen. Und ein klassisches „Mensch-ärger-dich-nicht“ oder Schach in der Reiseversion nehmen wie das bereits schon erwähnte „Kniffel“ nicht allzu viel Platz im Gepäck weg.

Sollte es dann doch nicht ganz so analog und mit ein bisschen mehr Nervenkitzel sein, gibt es Onlinespiele wie Book of Ra mit Echtgeld, die für einen gestiegenen Adrenalinspiegel sorgen. Auch Apps, bei denen man gegeneinander spielt, sorgen zwischendurch für Unterhaltung. Manche Destinationen bieten in ihrer App sogar Spiele an, durch die man die Umgebung besser kennenlernen kann.