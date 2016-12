Sportler und Musiker rocken das Montafon

× Erweitern Sido

Sport und Musik treffen beim Weltcup-Wochenende vom 15. bis 18. Dezember 2016 im Montafon aufeinander: Untertags jagt die Elite des Ski Cross und des Snowboard Cross über die spektakuläre Rennstrecke und kämpft um Weltcup-Punkte. Am Abend sorgen SIDO und SDP für Festival-Flair im südlichsten Tal Vorarlbergs.

Der Weltcup-Zirkus macht auch diesen Winter Halt im Montafon. Der ÖSV und der internationale Skiverband haben den FIS Snowboard Cross Weltcup (Einzel und Team) und nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr auch die Audi FIS Ski Cross Weltcup – Cross Alps Tour in Vorarlberg bestätigt. Als wären diese sportlichen Wettkämpfe nicht genug, wird es getreu dem Motto „Sport am Berg und Party im Tal“ einen Konzertabend der Extraklasse geben. Für Stimmung sorgen an der Hochjoch Bahn Talstation in Schruns der Rapper SIDO und das Musiker-Duo SDP.

Der sportliche Startschuss für das Weltcup-Wochenende im Skigebiet Silvretta Montafon fällt am Donnerstag, den 15. Dezember, mit der Qualifikation der Snowboarder. Um wichtige Weltcup-Punkte kämpfen die Athleten beim FIS Snowboard Cross Weltcup am 16. Dezember und dem Team Event am 18. Dezember.

Spannender Kurs

Die Elite der Ski Cross Athleten geht am Samstag, den 17. Dezember, bei der Audi FIS Ski Cross Weltcup – Cross Alps Tour an den Start. Der Kurs in der Nähe der Seebliga Bahn mit spektakulären Sprüngen, Wellen und Kurven garantiert spannende Heats und knappe Entscheidungen. Wie beim Snowboard Cross starten auch beim Ski Cross vier Sportler gleichzeitig und kämpfen um den Einzug in die nächste Runde und schlussendlich um das oberste Treppchen auf dem Podest.

Musikalische Top-Acts

Heiß her geht es auch am Abend auf dem Konzertgelände bei der Talstation der Hochjoch Bahn in Schruns. Bei einem Open Air werden die musikalischen Top-Acts die Stimmung zum Kochen bringen. Als Headliner betritt der deutsche Rap-Superstar SIDO erstmals Montafoner Boden. Auf der Weltcup-Bühne präsentiert der einstige Maskenmann sein musikalisches HipHop-Repertoire. Im Gepäck hat er natürlich auch seine bekanntesten Werke wie „Astronaut“, „Bilder im Kopf“ oder „Mein Block“.

Mit SDP konnten Montafon Tourismus und die Silvretta Montafon eines der vielversprechendsten Musikerduos im deutschsprachigen Raum engagieren. Die Jungs aus Berlin haben sich ihren eigenen Platz in der Musiklandschaft gesichert und sogar schon gemeinsam mit SIDO Songs aufgenommen (z.B. „Die Nacht von Freitag auf Montag“). Inzwischen sind Vincent und Dag auf den größten Festivalbühnen zu Hause und werden auch im Montafon für Festival-Flair sorgen.

