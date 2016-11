Stuttgarter zum Mitreisen gesucht!

× Erweitern Bochum Express

Am Freitag, 2. Dezember 2016, startet der Bochum-Express zur dritten und letzten Deutschlandreise in diesem Jahr. 40 Stuttgarter erhalten die Einladung zu einem Rundum-sorglos-Programm: Wer sich spontan entscheidet, kann tags darauf mit nach Bochum fahren – komplett kostenlos und gänzlich versorgt.

Für den 24-stündigen Aufenthalt hat die Bochum Marketing GmbH ein exklusives Programm zusammengestellt, welches einen neuen Blick auf die Stadt wirft. Den Stuttgartern werden mehrere Highlights spendiert: ein Stadtrundgang mit Besuch des Weihnachtsmarktes und der spektakulären Hochseilshow von Falko Traber als „Fliegender Weihnachtsmann“.

Anschließend geht es in das erfolgreichste Musical der Welt an einem Standort, gekürt durch Guinness World Records: in den Starlight Express. Das ungewöhnliche Theater, das eine Halbarena mit rund 1.700 Plätzen in sich birgt, wurde ausschließlich für dieses Musical gebaut. Auf ihren Rollschuhen sausen die Darsteller mit bis zu 60 km/h über die 250 Meter langen Rollschuhbahnen, die auch durch den Zuschauerraum verlaufen.

Vor der Show werden die Teilnehmer in der Lounge gemeinsam zu Abend essen. Nach der

Show besteht die Möglichkeit, auf eigene Faust das Nachtleben im legendären Szeneviertel Bermuda3Eck zu erkunden. Auch die Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Mercure Bochum City ist inklusive.

Am Sonntagmorgen wird Ruhrgebietsfußballluft geschnuppert. Es geht zum sportlichen Herz der Stadt: in das Vonovia Ruhrstadion – die Heimat des VfL Bochum. Der VfL verfügt über eines der traditionsreichsten Fußballstadien im deutschen Profifußball. Hier erhalten die Stuttgarter eine exklusive Führung durch das Stadion. Anschließend können die Teilnehmer bei einer Currywurst fachsimpeln und Anekdoten austauschen. Danach setzt sich der Bochum-Express wieder in Bewegung Richtung Stuttgart. Die Teilnehmer müssen sich

weder um die Reise noch um die Verpflegung kümmern und können Bochum als Hotspot der Live-Kultur ganz entspannt auf sich wirken lassen.

Begehrte Plätze für die Reise am Freitag sichern

Am Freitag, 2. Dezember 2016, steht ab 12 Uhr der auffällig blaue Bochum-Bus und ein sieben Meter hoher Bochum-Ballon in Stuttgart-Vaihingen auf dem Rathausplatz vor der Schwabengalerie. Nur in dieser Zeit können sich die Stuttgarter als Mitreisende anmelden. Die Fahrausweise für den Ausflug am nächsten Tag, Samstag, 3. Dezember 2016, werden direkt vor Ort personalisiert ausgestellt. Nach dem erlebnisreichen Programm in Bochum bringt der Bus die Reisenden am Sonntag, 4. Dezember 2016, wieder zurück in die Landeshauptstadt. Ein- und Ausstieg ist jeweils ein zentraler Ort in Stuttgart.

40 Plätze im Bus werden der Reihe nach vergeben. Niemand muss allein fahren: „Wir freuen uns, wenn viele Stuttgarter am Bus vorbeischauen und den kostenlosen Ausflug annehmen und Bochum als Hotspot der Live-Kultur erleben. Dieses Programm gibt es in dieser Form kein zweites Mal“, erklärt Christian Gerlig, Leiter Kommunikation der Bochum Marketing GmbH. „Mit dieser Aktion wollen wir neue Bochum-Bilder in den Köpfen der Menschen

erzeugen“, ergänzt Gerlig.

Jetzt spielen wir in derselben Liga

Der Bochum-Express wird in den sozialen Medien und flankiert mit Großflächenplakaten beworben, die mit frechen Slogans für Bochum werben. Auf dem Motiv für Stuttgart heißt es: „Jetzt spielen wir in derselben Liga“. Der Werbespruch ist nicht nur eine augenzwinkernde Anspielung auf die gemeinsame Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga, sondern auch auf die

Spitzenplätze in der Live-Kultur, die Bochum mit Stuttgart verbindet. Auf einem zweiten Motiv wird ein kulinarischer Vergleich herangezogen: Currywurstessen gehört bei einem Bochum-Besuch und für jeden Bochumer dazu, daher ist die Currywurst den Bochumern die Maultausche.

Insgesamt drei Jahre ist der Bochum-Express im auffälligen Design in Deutschland und Europa unterwegs. Er wirbt für die neue Stadtmarke Bochum, welche im vergangenen Jahr eingeführt wurde. Jahresthema 2016 ist „Hotspot der Live-Kultur“.