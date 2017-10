"The Bar at Buena Vista" live im Europa-Park

× Erweitern Foto: Christian Kleiner The Bar at Buena Vista

Die „Grandfathers of Cuban Music“ lassen mit ihren außergewöhnlichen Lebensgeschichten und dem musikalischen Zauber Kubas das Havanna der vierziger und fünfziger Jahre im Europa Park wieder aufleben.

Im mitreißenden Zusammenspiel mit Live-Band und Tänzern führen ihre Zuschauer in die wohlbekannteste Bar Kubas, in die Bar at Buena Vista. Die Besucher von Deutschlands größtem Freizeitpark können sich am 08. April 2018 auf mitreißende Musikunterhaltung freuen.

Die musikalische Reise führt an einen Ort, der als Inbegriff kubanischer Leichtigkeit gilt: in den „Social Club“ in Havannas Stadtteil Buena Vista. Spätestens seit Wim Wenders Kinoerfolg „Buena Vista Social Club“ ist die reiche Musiktradition der tropischen Insel in aller Welt bekannt. Mit Klassikern wie „Dos Gardenias“ oder „Chan Chan“ wurde in der legendären Bar seinerzeit ein Stück Musikgeschichte geschrieben. The Bar at Buena Vista bringt noch einen weiteren, unverzichtbaren Teil dieser Epoche auf die Bühne: den Tanz. Die Besucher können sich auf unterhaltsame Anekdoten und Geschichten um Liebe, Eifersucht und Versöhnung freuen, die sich mit den typischen Klängen von Conga, Trompete und Tres zu einer außergewöhnlichen Mischung aus Konzert und Musica verbinden.

Das Konzert findet am Sonntag, dem 08. April 2018 in der neuen Europa-Park Arena statt. Tickets gibt es bereits bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

👉 Infos zu der „Buena Vista“ Bar im Hotel Castillo Alcazar des Europa-Park