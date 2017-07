× Erweitern Foto: Therme Erding Therme Erding

Internationale DJs, sommerliche Cocktails an der Poolbar und eine einzigartige Urlaubskulisse – beim DJ-Event Therme Erding Hot Summer powered by Radio Energy am Samstag, den 22. Juli 2017 und Sonntag, den 23. Juli 2017 ist Clubfeeling garantiert!

Für “Hitmusic only” sorgt Live-Act Klingande am Samstag auf der großen Showbühne vor dem Außenpool. Das französische Musikprojekt hatte 2013 seinen Durchbruch mit der Single „Jubel“ und entwickelte sich zum international gebuchten Star-DJ. Mit seiner neuen Interpretation des Deep House bringt Klingande alias Cédric Steinmyller die Besucher der größten Therme der Welt in Stimmung!

Die Deep & Tech House Music von Mad Kingz trifft den aktuellen Zeitgeist und überzeugt durch seinen unverwechselbaren Sound. Mit ihren Hits wie „Wanderlust“ eroberten sie die deutschen Charts ebenso wie die Bühne im Thermengarten.

Für den ultimativen Sommer-Beat sorgen auch die DJs von Badetasche und Mike da Flow.

Am Sonntag zieht Remix-Wunderkind Lcaw alle Thermengäste mit seiner Mischung aus zurückhaltendem Deep-House und gefühlvollen Popsongs in den Bann.

Indie Synth Pop und deutschsprachige Texte – das ist Kleyo, das bekannte DJ-Duo aus München, das 2016 den Energy Newcomer Contest gewann. Anspruchsvolle Lyrics, die zum Nachdenken animieren und der eingängige Elektrosoulpopsound sind die Erfolgsgaranten für mega Stimmung in der Therme Erding.

Abgerundet wird das Event durch den Auftritt von DJ Mark Tarmonea am Sonntagabend.

Ob auf einer der prickelnden Sprudelliegen im Außenpool oder an der Diamond Bay Poolbar mit einem fruchtig-frischen Cocktail – im Sommerparadies der Therme Erding findet jeder seinen Lieblingsplatz, um die coolen DJs zu feiern! Und für die richtige Abkühlung sorgt eine Rutschpartie auf den 8 spektakulären Open-Air Sommerrutschen im Thermengarten!

Öffnungszeiten

9.00 Uhr – 23.00 Uhr