Thermenurlaub für die ganze Familie

Inmitten des steirischen Hügellandes gelegen, bietet die H 2 O Kindertherme mit direkt verbundenem Familienhotel ganzjährige Urlaubsstimmung. Im sonnigen Süden Österreichs planschen Groß und Klein im wohlig warmen Thermalwasser. Mehr als 1.000 m2 Wasserfläche, ein actionreicher Rutschenturm, verschiedene Spaß- und Ruhezonen sowie ein moderner Sauna- und SPA-Bereich warten darauf erkundet zu werden.

Ob Babys, Kids oder Teens – für jedes Alter das passende Angebot

Selbst die allerkleinsten Gäste sind in der H 2 O Kindertherme herzlich willkommen: Mit Babyzubereitungsecke, Baby Wickelstation, Kleinkinderbecken und vielen anderen praktischen Extras finden frischgebackene Eltern optimale Voraussetzungen für einen erholsamen Thermenurlaub. Wellness ist in der H 2 O Kindertherme nicht nur den Erwachsenen vorbehalten. Wie wär’s mit einer Massage mit Honig, Schoko oder ätherischen Ölen für die Kleinen? Auch für die größeren Kinder wird der Aufenthalt zum Wohlfühl-Erlebnis. Der Hopi-Ho Wasserspielgarten und die Hopi-Ho Spielewelt laden mit einem riesigen Kletter-Indoor-Funpark und eigener Showbühne zum Plantschen, Spielen und Toben ein. Die lustige Kinderbetreuung übernimmt das Thermen-Maskottchen Hopi-Ho natürlich höchstpersönlich. Wollen Mama und Papa einmal in der großzügig erweiterten Spa-Massage-Welt entspannen, werden die Kleinen durch das bestens ausgebildete Animationsteam an 7 Tagen die Woche unterhalten und betreut.

Kulinarische Thermenhighlights für Groß und Klein

Bei so viel Spiel- und Badespaß darf natürlich auch die Kulinarik nicht zu kurz kommen. Ob bunte Cocktails an der Poolbar oder regionale Schmankerl im Hotel Restaurant - in moderner und gemütlicher Atmosphäre lässt es sich entspannt genießen. Die Verwöhn-Halbpension mit reichhaltigem Frühstücks- und Abendbuffet füllt bei kleinen und großen Badegästen die Kraftreserven wieder auf. Großer Wert wird auch auf die Verwendung von hochwertigen und regionalen Produkten gelegt, die großteils von heimischen Lieferanten bezogen werden. „Auch auf Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten nehmen wir Rücksicht und erfüllen unseren Gästen gerne Sonderwünsche“, so Küchenchef Seppi Kohlhauser. „2016 wurden wir für unseren besonderen Service sogar mit dem Gütesiegel „Kinder- und familienfreundliche Gaststätte“ prämiert.“ Und wer den Tag noch gerne gemütlich ausklingen lassen möchte, dem steht – mit dem Blick auf das Babyphon oder in die angrenzende Spielewelt – die neu gestaltete Hotelbar für entspannte Stunden zur Verfügung.