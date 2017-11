Topranking für die Thermenfamilie der Unternehmensgruppe Wund

× Erweitern Foto: Therme Erding Therme Erding

Erholungsbedürftige, die sich über Thermen- und Wellnessbäder informieren, tun das häufig auf den jeweiligen Internetseiten der Anlagen und unzähligen Bewertungsportalen. Das ist mühsam und häufig verwirrend.

Die Online-Buchungsplattform Travelcircus hat nun bei den 100 beliebtesten Bädern Deutschlands erstmals beide Aspekte zusammengeführt. Ausstattung und Attraktionen der Anlage in Kombination mit Bewertungen der Thermengäste bei Google, Tripadvisor und Thermencheck.com. Auch das Preis-Leistungsverhältnis und kostenlose Inklusiv-Angebote wurden berücksichtigt beim Ranking der fünf besten Thermen im Land.

Das Ergebnis ist eine Sensation, denn die Plätze 1 bis 3 belegen die Bäder einer einzigen Thermenfamilie: Der Marktführer und Testsieger Therme Erding, die zweitplatzierte Therme Bad Wörishofen sowie die Thermen- & Badewelt Sinsheim auf Platz 3 gehören zur Unternehmensgruppe Wund.

Architekt und Visionär Josef Wund eröffnete 1999 mit der Therme in Erding das erste Heilbad mit Südseeflair. Seither setzen seine innovativen Ideen weltweit Maßstäbe. Das Badeparadies Schwarzwald in Titisee und die Thermen- und Badewelt Euskirchen, südwestlich von Köln, stammen ebenfalls aus seiner Feder.

„Wer der Alltagshektik entkommen will, nutzt am besten die in den Bädern ruhigere Vorweihnachtszeit“ rät Uwe Barth, Geschäftsleiter und Prokurist der Therme Erding „und wer Urlaub unter Palmen verschenken möchte, kann sich direkt vor Ort beraten lassen“, so der Bäderprofi.