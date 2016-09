Urlaub im Castello Königsleiten: Für Ski-Freaks und Bio-Fans

× Erweitern Panoramaskifahren

„Vom Early Morning bis zum Moonlight“ lautet das Angebot an alle, die vom Skifahren nicht genug bekommen können. Gäste des Bio-Wohlfühl­hotels Castello Königsleiten schlafen quasi direkt neben der Piste des größten Skigebiets im Zillertal – und außerdem „allergikergerecht“.

Ski gefahren wird im Skidorf Königsleiten beinahe rund um die Uhr – vom ersten Hahnenschrei bis zum Mondenschein. Den gesamten März 2017 hindurch sind jeden Donnerstag und Sonntag ausgewählte Bahnen bereits ab 6.55 Uhr für das gut ausgeschlafene „Good Morning Skiing“ geöffnet. Nach dem unvergesslichen Ski-Erlebnis auf den beinahe menschenleeren Pisten können sich Ski- und Snowboardfahrer bei einem deftigen Frühstück in einer der zahlreichen Hütten kräftigen. Ab Jänner kommen die Nachteulen auf ihre Rechnung: beim Moonlight Skiing zu Vollmondterminen (12.01., 09.02., 13.03., 10.04.17).

Nach einem gemütlichen Abendessen auf dem Berg geht es mit den Ski über glitzernde Hänge durch die wildromantisch verschneite Landschaft. Im Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten****, auf 1.600 Metern Höhe zwischen den Bundesländern Tirol und Salzburg sind Skifahrer überhaupt auf der schneesicheren Seite. Hier liegen ihnen die Zillertal Arena, das größte Skigebiet des Zillertals, zu Füßen und alle anderen Zillertaler Pisten-Hits sind in greifbarer Nähe. Kinder und Ski-Anfänger finden neben dem Hotel eine „Märchenwiese“ und leichte Pisten zum Üben und Probieren. Drinnen in dem kleinen und sehr persönlichen Hotel stehen 21 wunderschöne neue Doppelzimmer, Junior- und Luxussuiten sowie drei geräumige, bestens ausgestattete Ferienwohnungen zur Wahl. Naturbelassene Holzböden und Möbel aus heimischen Hölzern verbreiten eine heimelige, gesunde Wohnatmosphäre. Dazu kommen die wohltuenden Zirben- und Allergikerzimmer sowie Luxussuiten mit offenem Kamin. Die bestens ausgestatteten Ferienwohnungen bieten Platz für zwei bis sechs Personen. Kulinarisch lassen sich die Wintersportler in den Restaurants, auf der Sonnenterrasse und im Musik-Café des Castello mit typisch österreichischen Schmankerln und Bio-Spezialitäten verwöhnen.

Ski & Wellness (14.–21.01.17)

Leistungen: 7 Tage Castello Wohlfühlpension, 6-Tages-Skipass für das gesamte Zillertal, Benützung des Wellnessbereichs (Sauna, Infrarot, Dampfbad), Garagenplätze – Preis p. P.: ab 950 Euro

Firnpauschale (11.–15.03.17)

Leistungen: 4 Tage Castello Wohlfühlpension, 3-Tages-Skipass für das gesamte Zillertal, Benützung des Wellnessbereichs (Sauna, Infrarot, Dampfbad), Garagenplätze – Preis p. P.: ab 499 Euro