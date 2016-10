Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe erneut “Bestes Wellnesshotel in Deutschland” im RELAX Guide 2017

× Erweitern Wald und Schlosshotel Friedrichsruhe

Der in Wien publizierte renommierte RELAX Guide zeichnete das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe wieder mit der Höchstnote aus: vier Lilien (20 Punkte) – und dies zum siebten Mal in Folge.

Kein weiteres Wellnesshotel in Deutschland wurde mit der Bestnote bedacht und so darf sich das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe zu Recht “bestes deutsches Wellnesshotel” nennen.

Der RELAX Guide ist die anerkannte Referenz für alle, die sich im umfangreichen Angebot der Wellnesshotels orientieren wollen. Mehr als 1.300 Hotels in ganz Deutschland wurden dafür im vergangenen Jahr von unabhängigen Testern anonym besucht und nach strengen, standardisierten Kriterien überprüft und bewertet. Dabei schafften es nur 172 Hotels in die “Lilien-Vergabe” – das Qualitätssiegel des Guides – und wurden ausführlich vorgestellt.

So lautet die Bewertung für das Hohenloher 5-Sterne Superior Resort im Deutschland RELAX Guide 2017: Ein ruhevolles Schlosshotel, es gibt sich in allen Bereichen einnehmend niveauvoll – als Discerning Traveller kann man sich hier an vollkommenem Service ebenso wie an einer großartigen Hardware erfreuen.

Das Haus liegt in einer Parkanlage mit Kieswegen und Rosenbeeten, gleichzeitig aber auch direkt am Golfplatz. Es besteht aus fünf kleineren Gebäuden, jedes steht für einen speziellen Einrichtungsstil. Der Bogen spannt sich von englischem Landhaus über Laura Ashley bis hin zu geradlinig-schlichter Modernität (im Spa-Haus), Romantikern sei das Jagdschloss aus dem frühen 18. Jahrhundert empfohlen, selbst wenn Restaurant- und Spa-Besuche dann ein paar Schritte im Freien erfordern, denn hier ist das Flair so wunderbar schlossig – wunderschöne Flure, Antiquitäten und Ausblick in den prachtvollen Park inklusive. Auch das Spa punktet in Sachen Wohlfühlqualitäten, hier wollen wir aber wieder einmal anmerken, dass unsere Lilien niemals eine Auszeichnung für den Wellnessbereich alleine, sondern immer für das „Gesamtprodukt“ sind.

Dazu gehören hier jedenfalls unter anderem wunderschöne Ruheräume, mit hellem Granit ausgekleidete Pools und eine riesige, wunderbar ruhige Liegewiese. Die Behandlungen sind ausgezeichnet, es gibt ein kleines Aktivprogramm, auch Pilates ist zu haben, die Saunen schließen knapp vor 22 Uhr. Allerdings: Dass das Spa auch externen Gästen offensteht, ist gerade in dieser Liga alles andere als erfreulich. Die Mitarbeiter hingegen machen richtig Freude, sie sind nicht selten sehr jung, agieren aber stets hochprofessionell, nämlich wunderbar aufmerksam und zuvorkommend. Edle Zigarrenlounge, schöne Restaurantterrasse mit Morgensonne, Frühstück in feiner Qualität, ausgezeichnete Küche, hervorragende Weinberatung. Ungeeignet für Kinder. 85 Liegen, 132 Betten.

Hinter diesem Spitzenergebnis steht ein ebenfalls ausgezeichnetes Team aus hochmotivierten Mitarbeitern, geführt von Hoteldirektor Jürgen Wegmann und seinem Stellvertreter Maître Dominique Metzger. “Diese erneute hervorragende Bewertung unseres Hauses freut uns alle außerordentlich und erfüllt uns mit Stolz. Wir möchten uns daher bei jedem einzelnen Mitarbeiter bedanken, denn nur wenn alle mit Engagement und Herzblut zusammenwirken, kann man dieses herausragende Ergebnis erzielen”, so Hoteldirektor Wegmann. Spa Direktor Sven Huckenbeck, der sich in der exklusiven 4.400 qm großen Spa-Welt gemeinsam mit seinem Team um das Wohl der Gäste kümmert, ergänzt zum einzigen kritischen Punkt in der Bewertung: “Nur wenn das Hotel nicht ausgebucht ist und nur nach Voranmeldung, können wir gerne einer limitierten Anzahl an externen Gästen den Zutritt ins Spa gewähren, um so den großzügigen Raum für Ruhe und Entspannung zu bewahren.”

Nach der Verleihung der international begehrten „World Luxury Spa Awards“ im Juni 2016 als “Best Luxury Destination Spa in Deutschland” und für Sven Huckenbeck als “Best Spa Manager in Europa” sowie der Aufnahme in die “100 besten Hotels in Europa” im Reisemagazin GEO SAISON im Februar 2016, bestätigt auch diese Top-Bewertung im RELAX Guide 2017 das erstklassige Niveau des Spitzenhotels aus der Würth-Gruppe.