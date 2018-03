Weltneuheit: VR-Rutschen im Galaxy Erding

× Erweitern Foto: Therme Erding VR-Rutsche im Galaxy Erding

Abertausende Galaxien, leuchtende Planeten, riesige Asteroiden und Raumschiffe – im Galaxy Erding können sich Badegäste in die unendlichen Weiten des Alls entführen lassen und hautnah dabei sein, wenn in Europas größter Rutschenwelt, dem Galaxy Erding, eine neue Ära des Wasserrutschens beginnt!

Auf der 160 m langen Reifenrutsche Space Glider kann man eine absolute Weltneuheit testen: Das erste Water Slide-Erlebnis mit Virtual Reality-Brille!

Doch was passiert beim Virtual Reality-Ride?

Hier wird der Rutcher selbst zum Akteur! Während man die rasanten Auf- und Abwärtsstrecken der Space Glider bezwingt, trägt man eine VR-Brille mit 360°-Rundumsicht. Diese ermöglicht es, beim Rutschen eine virtuelle Umgebung live wahrzunehmen. Man taucht in eine faszinierende Weltall-Atmosphäre ein und fühlt sich wie ein Astronaut auf seiner abenteuerlichen Reise durch das Universum. Staunen, Strahlen, Gänsehaut und Jubelschreie – sobald man das Landebecken erreicht, sind große Emotionen garantiert!

Visionär und noch nie zuvor dagewesen ist dabei die Kombination aus hochmoderner VR-Technik und Wasserrutschen, die beim heutigen Presse-Event in der Therme Erding vorgestellt wurde. Diese neue Dimension des Rutschens mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von über 300.000 € entstand in Zusammenarbeit mit dem führenden Rutschenhersteller wiegand.maelzer, den VR-Profis von Ballast und Samsung.

Neben dem galaktischen Ride durchs All konzipierten Ballast-CEO Stephen Greenwood und sein Team mehrere VR-Erlebnisse, die den Gästen in Zukunft auf der Space Glider zur Verfügung stehen. Rainer Maelzer und das Team der Therme Erding stecken mitten in der Weiterentwicklung des Großprojekts: Derzeit arbeitet der Rutschenbauer an einem innovativen Reinigungs- und Transportsystem, das die VR-Goggles nach Benutzung zum Rutscheneinstieg befördert. Den visuellen Part des Weltraumerlebnisses ermöglicht Smartphone-Partner und Innovationsführer Samsung mithilfe des eindrucksvollen Galaxy S8 Displays. Marcus Maier, Geschäftsleiter der Rutschenwelt, ist von dem phänomenalen Launch begeistert, freut sich über die ersten glücklichen Gäste und auf eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit den Kooperationspartnern.